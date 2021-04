Regina Elisabetta: guai a toccare la sua borsa | Il motivo è impensabile

La Regina Elisabetta icona di stile e di eleganza non si separa mai dalla sua fida borsetta. Forse non tutti conoscono una curiosità su di essa e sul ruolo che svolge per i membri dello staff.

La Regina Elisabetta è conosciuta per la sua tenuta sempre impeccabile, per gli abiti e per gli accessori perfettamente coordinati. Il suo abbigliamento è studiato a 360 gradi anche per esprimere ciò che a voce alta lei non può pronunciare.

Ultimamente però la sovrana non sta affrontando un bel periodo, perché rimasta da poco vedova dopo la morte di suo marito il principe Filippo, duca di Edimburgo, deceduto il 9 Aprile scorso. Il consorte ha lasciato un enorme vuoto nel suo cuore, accentuato ancora di più dal fatto che proprio ieri si è celebrato il 95esimo compleanno di Lilibeth, questo il nomignolo affettuoso con cui la chiamava il marito.

A ogni modo la regina cerca di reagire e ha approfittato della ricorrenza per ringraziare tutti coloro che si sono rivolti a lei nel momento del dolore. Mettendo un momento da parte la parentesi del lutto, vogliamo condividere una curiosità che la riguarda ed è legata al suo abbigliamento, a un oggetto intoccabile che porta sempre con sé.

La sovrana icona di stile

Negli ultimi giorni siamo stati abituati a vedere la regina vestita di nero, ma di norma indossa sempre tailleur dai colori molto sgargianti. Sono infatti rarissime le occasioni in cui si è vestita più “sobriamente”. Elisabetta, lo sappiamo, tra tutti i suoi pregi è anche una grande icona di stile ed eleganza il cui guardaroba è studiato per trasmettere dignità e la forza del suo ruolo dalla testa ai piedi, senza trascurare niente.

Secondo la nuora della regina, Sophie, contessa di Wessex, sua maestà predilige questi colori accesi per essere sicura di farsi notare da tutti i suoi sudditi. Nel documentario the Queen at 90 l’ha detto espressamente sottolineando che quando si sposta c’è sempre moltissima gente e non tutti sarebbero in grado di individuarla se si vestisse in modo più anonimo. A ogni modo tra tutti i vari oggetti di corredo ce n’è uno che spicca: la sua borsetta, che ha un significato speciale.

Il significato segreto della borsetta

Da 50 anni è una grande fan delle borsette Launer pare che ne abbia addirittura 200 e che ne ordini 5 nuove ogni anno. Le sue preferite sono: la Royale, la Traviata e una terza che è stata fatta esclusivamente per lei e che quindi non ha nome. Pare che la prima ad effezionarsi a questo marchio sia stata la madre che poi passò la borsa alla figlia. Sua maestà ha sempre la sua fedele borsetta con sé e c’è un motivo preciso.

La borsa infatti funziona da segnale per il suo staff durante le cerimonie ufficiali. Se la sposta dal braccio sinistro al destro nella posizione classica mentre parla con qualcuno vuol dire che quella conversazione deve avere fine a breve, a minuti. Così qualcuno accorrerà in suo aiuto interrompendo lo scambio in modo cortese. Se durante un pranzo la sposta sulla tavola significa che vuole andarsene al più presto, mentre se la appoggia a terra è annoiata. Insomma non bisogna mai perderla di vista.

