Regina Elisabetta II, La profezia pubblicata 20 anni fa: “Morirà nel 2022 a 96 anni, dopo succederà una catastrofe”

La morte della Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre, fa ancora molto eco nel mondo intero. Dopo 10 giorni dal decesso, come da protocollo reale, il funerale si è svolto il 19 settembre a Londra, nella Westminster Abbey. E’ stato un vero è proprio evento mondiale, trasmesso ovunque, in tutti i paesi e in tutte le reti. Vi hanno partecipato milioni di persone, tra cui tutti i capi di Stato, tranne Putin. Sul trono inglese ora siede Carlo III, figlio della sovrana, e al suo fianco c’è Camilla, regina consorte. Ebbene, negli ultimi giorni, è saltata fuori una lettera di Nostradamus con la quale è stata predetta la data di morte di Elisabetta II.

La Regina Elisabetta II è stata l’unica, dopo Luigi XIV di Francia che ha regnato per 72 anni, a regnare per ben 70 anni, precisamente dal 1952. L’intero regno britannico, e non solo, l’ha subito amata e osannata e la prova è stata data proprio alla sua morte: milioni di persone hanno atteso per ore solo per darle l’ultimo saluto. Tutti la credevano quasi immortale, o meglio era un grande desiderio. Ma, a quanto pare, in una vecchia lettera di Nostradamus, di ben 450 anni fa, era già stata preannunciato la data e l’anno di morte dell’amata sovrana. Il profeta Michel de Nostredame è famoso per aver già preannunciato altre catastrofi.

In particolare, aveva già annunciato il Grande Incendio di Londra, l’ascesa al potere di Hitler e le due guerre mondiali che hanno devastato l’Europa. Una delle sue ultime previsioni, riferita proprio alla Regina Elisabetta II, è stata interpretata dall’autore Mario Reading. Quest’ultimo, nel suo libro Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future si è immerso, approfondendo ancor meglio, nelle profezie del filosofo e il preambolo di quella dedicata alla sovrana inglese recitava le seguenti parole. “La regina Elisabetta II morirà, intorno al 2022, all’età di circa novantasei anni, cinque anni prima della durata della vita di sua madre”.

Poco dopo la morte della Regina Elisabetta, tale profezia è stata svelata sui social diventando virale. Addirittura, il libro di Reading, scritto nel 2015, ha avuto un’impennata di vendite, triplicandole rispetto a quelle di sette anni fa. In particolare, dopo circa 10 giorni dal decesso, sono state vendute quasi 8.000 copie, nella settimana prima, invece, solo cinque, così come annunciato dal Sunday Times. Ma non è tutto. Sono venute a galla anche altre profezie del famoso profeta: quella della Guerra in Ucraina o che la Francia sarebbe stata attaccata da “Est”. “La testa blu farà male alla testa bianca in tale misura, poiché la Francia è buona per entrambi sarà sempre importo”.

O ancora, i già appurati eventi catastrofici come l'attacco terroristico dell'11 settembre alle Torri Gemelle, la rivoluzione francese e la bomba atomica. Inoltre, secondo l'esperto di Nostradamus, Bobby Shailer, e secondo alcuni credenti, il profeta aveva previsto anche l'inizio della pandemia di Covid del 2020. In realtà, l'oroscopo annuale afferma che oltre il 70% delle sue profezie si sono già avverate finora e in totale ne sono 6.338.

