Regiões de Bauru e Marília oferecem oportunidades de trabalho no campo; veja como se candidatar

Produtora brasileira de etanol está com 630 vagas abertas para a função de safristas. Há também oportunidades em empresa produtora de avocado. Empresa de produção de etanol oferece 630 vagas no centro-oeste paulista

Uma produtora brasileira de etanol está com 630 vagas abertas para a função de safristas na região de Marília e Bauru.

As vagas são distribuídas entre as cidades de Barra Bonita (373), Jaú (80), Bocaina (88), Ipaussu (79), Tarumã (8) e Maracaí (2). Os processos seletivos já estão em andamento, com contratações previstas para fevereiro, março e abril.

Para se candidatar ou obter mais informações, basta acessar a página da empresa e selecionar a localidade e as vagas para o próximo ano-safra (2023-2024).

Por meio da plataforma, a companhia disponibiliza ainda oportunidades em todo o Brasil, para outras áreas como tecnologia e administrativo, além de vagas afirmativas para mulheres, pessoas pretas, LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência (PCD).

Requisitos vagas para trabalhador rural (safristas):

Exercer atividades rurais

Disponibilidade para atuar em turnos e escalas de folga (5×1);

Auxiliar nas operações agrícolas no campo;

Área de atuação: controle de preparo de solo, plantio mecanizado, brigada de incêndio, transporte, outros.

Outras oportunidades

Uma empresa que atua na produção de avocado em Bauru também está com 200 vagas para auxiliar de produção. São atividades relacionadas à classificação e embalagem dos frutos que foram colhidos no campo.

Nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), haverá um mutirão de entrega de currículos para empresa no CRAS Santa Cândida, que fica na Rua Lázaro Cleto, quadra 1. Os currículos podem ser entregues das 8h às 12h e das 13 às 16 horas. Informações (14) 99840 – 9928 ou (16) 97405 – 0130.

