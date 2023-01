Regiões de Bauru e Marília registram aumento de 55% nas interrupções de energia causadas por pipas

Levantamento foi feito pela concessionária responsável pela distribuição de energia. Veja lista das dez cidades com mais casos. Quedas de energia causadas por pipas sobem mais de 55% em 2022 nas regiões de Bauru e Marília

Um levantamento realizado pela concessionária de distribuição de energia que atende cidades das regiões de Bauru e Marília (SP) registrou recorde de casos de interrupção de energia causados por ocorrências de pipas enroscadas na rede elétrica.

Segundo o levantamento, nas mais de 60 cidades pertencentes as duas regiões, foram registradas 1.030 ocorrências de pipas na rede elétrica em 2022, contra 661 casos ocorridos em 2021, um aumento de 55,8%.

Em algumas cidades, como em Botucatu (SP), o avanço do problema mais que dobrou na comparação do ano passado com 2021. Segundo a concessionária, os casos de pipa provocando queda de energia subiram de 49 em 2021 para 101 no ano passado, uma alta de 106%.

Um desses casos aconteceu na última quinta-feira (26), quando uma criança brincava com uma pipa com rabiola feita de material metálico e uso de cerol. O brinquedo enroscou na rede elétrica e causou a interrupção de energia nos bairros Cohab 5, Cohab 6 e Vila dos Comerciários.

Ocorrência com pipa deixou três bairros de Botucatu sem energia nesta quinta-feira (26): alta de 106% de casos na cidade

Botucatu, inclusive, com 101 casos em 2022, ocupa a segunda colocação na lista das dez cidades com mais ocorrências nas duas regiões, ficando atrás apenas de Bauru, que registrou 172 incidentes com pipas no mesmo período (veja abaixo lista completa).

Ocorrências de interrupção de energia causada por pipas

Segundo a concessionária, o aumento generalizado de casos pode ter relação com o relaxamento das medidas restritivas impostas durante a pandemia, o que fez crescer o número de crianças e adolescentes brincando nas ruas com pipas em relação aos anos de 2021 e 2020.

A concessionária lembra que, desde 2006, é crime utilizar cerol ou a chamada “linha chilena” no estado de São Paulo.

Por conduzirem eletricidade, as linhas, quando em contato com a rede elétrica, aumentam a possibilidade de acidentes com choques elétricos, além de oferecerem o risco de rompimento de cabos da rede e provocar curtos-circuitos.

“Todos os anos realizamos ações de conscientização, incluindo atividades em escolas, onde conseguimos falar diretamente com as crianças. Levamos informação e alertas sérios, pois além do risco de acidentes fatais, soltar pipa perto da rede elétrica pode deixar, por exemplo, um hospital sem energia”, afirma Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança Trabalho do Grupo CPFL.

Marcos destaca a importância de se escolher um local longe da fiação elétrica, como campos abertos e parques, fugindo do entorno de rodovias ou das avenidas de intenso movimento, onde também podem acontecer atropelamentos.

Outra recomendação é jamais tentar resgatar uma pipa enroscada na rede elétrica usando cabos de madeira ou bambu. A brincadeira também deve ser evitada em dias de chuva, com incidência de raios, pois a pipa pode se tornar uma espécie de para-raios.

