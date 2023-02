Regiões de Ribeirão Preto, Barretos e Franca recebem 115,7 mil doses da vacina Pfizer bivalente contra a Covid, diz Saúde

Idosos, imunossuprimidos, quilombolas e indígenas fazem parte do primeiro grupo a receber o imunizante. Ribeirão abre agendamento na segunda-feira (27) e, no mesmo dia, Franca inicia vacinação. Vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19

Lucas Rezende/Divulgação

As regiões de Ribeirão Preto (SP), Barretos (SP) e Franca (SP) receberam 115,7 mil doses da vacina Pfizer bivalente contra a Covid, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O imunizante protege contra a primeira linhagem do coronavírus e subvariantes da variante ômicron.

Os imunizantes serão distribuídos aos municípios pertencentes aso grupos de vigilância epidemiológica de cada região e a aplicação está prevista para começar na segunda-feira (27).

Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro público a ser imunizado são idosos com mais de 70 anos, moradores de instituições de longa permanência a partir de 12 anos e trabalhadores desses locais, imunocomprometidos e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombola.

Os novos grupos a serem imunizados vão sendo ampliados conforme a chegada de novas doses.

Agendamento em Ribeirão

Em Ribeirão Preto, a Secretaria Municipal de Saúde abre, na segunda-feira, agendamento pelo site da prefeitura para recebimento das doses.

O serviço fica disponível a partir das 9h para quem tem 70 anos ou mais e que tenha recebido pelo menos duas doses anteriores de qualquer vacina contra Covid há, pelo menos, quatro meses.

São 12 mil vagas disponíveis e a vacinação começa na terça-feira (28) e segue até quarta-feira (1º), a partir das 8h30, em 37 postos de saúde.

As pessoas acamadas dessa faixa etária poderão receber a vacina em casa, mas é preciso agendar pelo telefone 3977-1111 ou em alguma unidade de saúde próxima à residência.

Vacinação em Franca

Em Franca, a vacinação começa na segunda-feira para idosos com 70 anos ou mais e imunossuprimidos. A aplicação acontece, das 8h às 19h, nas unidades básicas de saúde Aeroporto 1, Aeroporto 3, Ângela Rosa, Brasilândia, Estação, Guanabara, Horto, Leporace, Paulistano, Paulista, Planalto, Progresso, Santa Terezinha, Santa Clara e São Sebastião.

