Nella terza prova della competizione pugliese arriva un altro successo per la giovane fasanese

MARTINA FRANCA – Il Regionale sorride alla giovane pilota fasanese Mariachiara Nardelli che si impone anche nella seconda prova del Regionale, tenuta nello scorso week-end sul tracciato del kartodromo Touch & go di Martina Franca. Una vittoria che arriva nella categoria 60 Mini a solo un mese di distanza dal primo acuto nel Regionale targato 2022, confermando le potenzialità di una ragazza che può puntare fino in fondo, cullando sogni di gloria.

Fin dalle qualifiche la giovane Nardelli domina la scena conquistando una perentoria pole position. In prefinale, dopo aver guidato il gruppo per tutta la gara, chiude seconda per un soffio, ma la concentrazione è già tutta sull’attesissima finale pomeridiana. Al pronti via parte molto bene dalla prima fila e balza al comando, dove resta in testa per tutta la gara, chiudendo con un’importante vittoria che ripaga tutti gli sforzi della squadra guidata da papà Pasquale e dal coach Tony De Pace. Uno staff tecnico capace di mettere nelle mani della promettente atleta fasanese un vincente kart Parolin 60 al top con il supporto tecnico della Cmt di Andrea Curri.

Ottima la forma fisica della giovanissima Nardelli reduce dalla dura prova del mondiale in Salento, dove i tanti chilometri di prove sono stati un perfetto allenamento per continuare ad imparare e rafforzare sia il corpo che lo spirito.

Il prossimo impegno è sempre sul circuito Touch & go di Martina Franca, potendo contare su un cospicuo vantaggio in campionato, dopo le due prove. Il calendario rinvia tutti, quindi, al primo week-end di aprile per la terza prova del Regionale in programma il 3.

L’articolo Regionale Kart, la Nardelli si conferma al comando dopo la vittoria di Martina Franca proviene da GoFasano.