regionale-primaverile-esordienti-a,-la-icos-sporting-club-mostra-i-muscoli-in-acqua

Nella due giorni di Monopoli c'erano anche gli atleti nostrani nella kermesse di categoria

MONOPOLI – Il campionato regionale primaverile Esordienti A premia la Icos sportin club che proprio in città ha un distaccamento del settore sportivo, presso la piscina di Vigna Marina. La due giorni di Monopoli premia come miglior società nella categoria Esordienti A la Icos Sportin Club, il team salentino con piscine dislocate su tutto il territorio regionale che si impone con un punteggio complessivo di 224 punti. Sul secondo gradino del podio la Netium di Giovinazzo con 124.50 punti, mentre la terza classificata è la XSporting di Bari che chiude con 113.50 punti totali. Un campionato regionale Primaverile Esordienti A che ha visto la partecipazione di ben 20 società per un’attività natatoria giovanile pugliese che si svolge in vasca corta. La vittoria del Team Icos è il frutto di un gran lavoro di squadra, infatti sono ben 12 gli atleti a punti oltre alle 4 staffette maschili e femminili che hanno ottenuto due ori e due argenti. Nello specifico sono 7 gli atleti qualificati che si allenano ogni giorno nelle acque dell’impianto Icos sporting club di Fasano. Nello specifico Massimo Sfregola, Angelo Muolo, Annachiara Zaccaria, Martino Suamy Roel, Giada Potenza, Rossana Pinto e Manuela Calella.

Ottimi risultati per tutti i ragazzi che in occasione di queste finali hanno migliorato i loro crono personali. Spiccano le prestazioni di Sfregola, classe 2009, che conquista l’argento nei 200 metri Farfalla ed il bronzo nei 100 metri Farfalla, oltre a l’oro nella 4×100 metri mista (per lui la frazione a delfino) e l’argento nella 4×100 metri stile Libero. Un ricco bottino per il delfinista allenato da Gabriella Donnaloia che grazie a questi risultati è stato convocato per partecipare al 13esimo Memoriale Lorusso come atleta della rappresentativa Pugliese Esordienti A. una squadra che vedrà la partecipazione di 10 ragazze e di 10 ragazzi scelti dai responsabili del settore proprio in base hai risultati ottenuti in queste finali.

