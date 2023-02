REGIONALI, DIONISI(AZIONE-IV): “CON D’AMATO PER UN LAZIO PIÙ GIUSTO E INNOVATIVO. ANDIAMO A VOTARE”

“Ormai ci siamo, le elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 febbraio sono ormai ad un passo. È stata una campagna elettorale bellissima, intensa, sul territorio, fatta tra le persone e per le persone. Ho riscontrato una grande partecipazione e attenzione per la nostra idea del Lazio di domani.

Continuiamo nel percorso di rilancio avviato, a sostegno di Alessio D’Amato, che ha già dato prova di saper amministrare, con competenza e serietà. Serve, ora, un ultimo sforzo: andiamo a votare! Queste elezioni sono decisive: da chi e come saranno impiegati i fondi del Pnrr dipenderà il futuro della Regione e dei suoi cittadini. E noi su questo abbiamo le idee chiarissime: pensiamo al Lazio della sanità diffusa e garantita; della scuola per i meritevoli e i bisognosi; della ricerca e della formazione qualificata; della buona occupazione, pagata dignitosamente e sicura per il posto di lavoro e sul posto di lavoro. È il Lazio dell’ambiente tutelato e valorizzato; delle infrastrutture e dei trasporti moderni ed efficienti; è il Lazio 4.0, innovativo, digitale, e interconnesso; del turismo sostenuto e facilitato; della burocrazia “semplice” che rende la vita facile a cittadini e imprese. E’ il Lazio dello sviluppo diffuso, della sussidiarietà, della solidarietà e dell’inclusione dei più fragili. È il Lazio dei giovani, delle donne, degli anziani, di tutti! Insomma, un Lazio più giusto e innovativo. Noi ci crediamo”.

Così, in una nota, Pierluca Dionisi, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista Azione-Iv che sostiene il candidato presidente, Alessio D’Amato.

Ufficio Stampa