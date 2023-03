regione-lazio,-il-governatore-rocca-presenta-la-sua-giunta:-5-uomini-e-5-donne

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha presentata la nuova Giunta nella sede sulla Cristoforo Colombo. Confermato l’assetto basato sui risultati elettorali, con 6 assessori assegnati a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia, suddiviso fra 5 uomini e 5 donne. “Manterrò per me la delega alla sanità per poter affrontare in maniera diretta questa sfida. Coerentemente non voglio avere giustificazioni e voglio metterci la faccia per poter dire ai cittadini che il presidente si assume le responsabilità e le decisioni. Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la nostra sanità così in difficoltà“. ha detto Rocca, alla conferenza di presentazione della giunta.

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio

“La prima attività, con la massima priorità, sarà il bilancio tecnico . Ma sarà un bilancio tecnico ‘fotocopia’ per consentire l’avvio delle pratiche amministrative. Poi visto che il bilancio è un atto politico, procederemo con l’assestamento tra maggio e giugno”, ha aggiunto il governatore.

Questi i nuovi assessori regionali : Giancarlo Righini (FdI) sarà assessore al Bilancio e agricoltura e caccia e pesca; Roberta Angelilli (FdI) sarà vicepresidente e assessore Sviluppo economico, commercio e artigianato; Elena Palazzo (FdI) avrà ambiente sport e turismo); Fabrizio Ghera (FdI) ai Trasporti e Rifiuti; Massimiliano Maselli (FdI) alle politiche sociali; Manuela Rinaldi (lavori pubblici e politiche di ricostruzione); per la Lega Pasquale Ciacciarelli (urbanistica, politiche abitative) e Simona Baldassarre (cultura, politiche giovanili E della famiglia e pari opportunità ); per Forza Italia Giuseppe Schiboni (lavoro università scuola formazione ricerca e merito); Luisa Regimenti (personale, sicurezza urbana rapporti con enti locali).

“Sarà una giunta del fare. Bisogna dare risposte concrete . I primi tre obiettivi dei primi 100 giorni sono sicuramente la sanità e i pronto soccorsi. Poi dare massima accelerazione alla ricostruzione dei territori terremotati, e ci sarà un’attenzione senza precedenti per fare in modo di recuperare il tempo perduto su questo. E infine le grandi opere, le infrastrutture, per far ripartire l’economia”, ha aggiunto il governatore laziale, a margine della presentazione della giunta.

L’articolo Regione Lazio, il governatore Rocca presenta la sua giunta: 5 uomini e 5 donne proviene da Il Corriere del Giorno.

Vittorio Ferla