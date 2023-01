Benefício é voltado aos alunos das redes municipal e estadual da cidade. Interessados têm prazo até sexta-feira (27) para procurar os locais de inscrição. Registro e recadastramento do Passe Social entram na última semana já com 2 mil atendimentos em Presidente Prudente (SP)

Mariana Padovan

A segunda etapa de atendimentos da Semana do Passe Social 2023 foi iniciada nesta segunda-feira (23) pela Prefeitura de Presidente Prudente (SP) e segue até sexta-feira (27), no Centro Cultural Matarazzo e na Fundação Inova Prudente.

Os agendamentos para registro ou recadastramento do Passe Social devem ser realizados previamente no site, momento em que o beneficiário poderá escolher o horário e o local onde prefere ser atendido, com opções das 8h às 17h.

Regras para receber o benefício

Para receber o benefício do passe gratuito, segundo a prefeitura, o aluno da rede municipal ou estadual deve se enquadrar em algumas regras, como estudar em escola com distância igual ou superior a 1.000 metros de sua residência, desde que não haja vaga em unidade de ensino mais próxima.

Se houver escola a menos de 1.000 metros, será necessário apresentar a declaração de inexistência de vaga.

Documentos necessários

No ato do atendimento, no Centro Cultural Matarazzo ou na Fundação Inova Prudente, é necessário apresentar os seguintes documentos para realizar o registro ou recadastramento:

Para novos cadastros, o aluno/acompanhante precisa estar presente;

Cópia da Certidão de Nascimento ou RG do aluno;

Cópia do documento do responsável com CPF (quando for solicitar o passe de acompanhante);

Cópia do comprovante de endereço recente (emitido há, no máximo, três meses);

Atestado de matrícula específico para fins de transporte original emitido pela Unidade Escolar no modelo específico para fins de transporte;

Declaração de inexistência de vaga (quando houver escola mais próxima); e

Cartão de passe (apenas em caso de recadastramento).

O endereço do comprovante do aluno precisa ser igual ao endereço cadastrado na Secretaria Escolar. Se houver divergência, é preciso solicitar à escola que modifique no sistema.

O passe do acompanhante só é emitido para pais ou responsáveis legais do aluno. As exceções serão avaliadas pela Secretaria de Educação.

Crianças até cinco anos não pagam passagem e, portanto, não necessitam de cartão. Para pais de crianças até 12 anos que estudem em escola municipal, pode ser concedido passe de acompanhante.

Serviço

Na primeira semana de registro e recadastramento no Passe Social, foram registrados 1.924 atendimentos à população prudentina, sendo 1.416 realizados no Centro Cultural Matarazzo e 508 na Fundação Inova Prudente.

Em caso de dúvidas ou dificuldades para realizar o agendamento, o telefone para contato é o do Setor de Transporte, por meio do número (18) 3918-4100, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa