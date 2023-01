Registros de lesão corporal dolosa aumentam 17% em Piracicaba em 2022, aponta SSP

Quantidade de furtos de veículo e roubos também cresceu, se comparado com 2021. Sede da Deic em Piracicaba

Rodrigo Pereira/ g1

Os registros de lesão corporal dolosa em Piracicaba (SP) cresceram 17% em 2022, conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) divulgados nesta semana.

No Código Penal, o crime é descrito como ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. São crimes onde o agressor teve a intenção de provocar lesões e colocar a vida da vítima em risco. O crime prevê uma pena que pode ir até 12 anos, dependendo do tipo de lesão e do resultado dela.

Em Piracicaba, foram registrados 1.063 casos em 2021 e 1.245 em 2022. O mês com maior número de ocorrências dessa natureza no ano passado foi março, com 167 registros.

Um dos casos registrados em 2022 foi em setembro, quando um homem foi preso após ser flagrado atirando pedras contra uma mulher. Eles foram abordados e a mulher, com o olho roxo e nervosa, relatou que minutos antes estavam na casa de sua sogra quando começaram a discutir e ela quis ir embora, sendo impedia por ele.

Ao tentar fugir, ela levou um soco no olho, mas conseguiu sair correndo e ele começou a persegui-la e a jogar pedras. A equipe levou a mulher à Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende e depois encaminhou ambos ao Plantão Policial, onde o homem foi preso em flagrante por lesão corporal e ficou à disposição da Justiça.

Outros crimes

Em relação a outros crimes, a metrópole teve um aumento no número de furtos de veículos, conforme os dados da SSP. Foram 438 ocorrências desse tipo em 2021 e 488 em 2022, uma alta de 11,4%. Já os roubos de veículo tiveram estabilidade, com 131 ocorrências em cada ano.

Em relação ao número de homicídios, a cidade registrou uma queda, com 28 ocorrências em 2021 e 25 em 2022. No entanto, a quantidade de vítimas nesse tipo de crime manteve estabilidade, 29 em cada ano.

A diferença entre os registros de homicídios e número de vítimas ocorre porque em um caso podem ter mais vítimas. Foi o caso do ataque ao ônibus em junho de 2022, em que três pessoas foram mortas.

Ataque a passageiros de ônibus em Piracicaba deixa três mortos e, pelo menos, três feridos

Claudia Assencio/g1

O caso gerou repercussão e comoção na cidade e o autor está preso. Um laudo atestou a insanidade mental dele, com a existência de “psicose por álcool” e “neuropsicose orgânica”.

Outro caso de repercussão local foi a morte de dois jovens baleados durante um show sertanejo, em novembro. O autor dos disparos é um policial militar, que está preso.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vittorio Ferla