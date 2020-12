Regno Unito isolato per il virus mutante ma la variante del Covid è già in Europa

L’Italia sospende i voli con il Regno Unito in seguito all’allarme per la nuova variante di coronavirus riscontrata nel paese. Lo comunica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna”. Una decisione che sarà presto presa anche dalla Francia che sta valutando di sospendere anche i treni provenienti dall’Eurotunnel. Lo stesso sta prevedendo la Germania mentre l’Olanda e il Belgio hanno già fermato i voli in arrivo da Londra.

La variante del coronavirus fuori controllo

La decisione dopo che il ministro della salute britannico Matt Hancock ha annunciato che la nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è “fuori controllo” e giustifica il lockdown duro deciso in Inghilterra, Scozia e Galles. Le restrizioni al movimento decise per cercare di fermare la diffusione di questa (nuova) variante.

“Al momento ci sono poco più di 18.000 ricoveri per coronavirus negli ospedali pubblici, cioè poco al di sotto del numero che abbiamo raggiunto con il primo picco”.

Intanto sale la rabbia dopo le scene di esodo che si sono viste ieri sera a Londra prima che scattasse il lockdown. Migliaia di persone hanno infatti deciso di partire prima che scattasse il Tier 4 alla mezzanotte. Un atteggiamento “assolutamente irresponsabile” secondo il ministro della Sanità, Matt Hancock, affermando che “le autorità sanitarie erano state assolutamente chiare sul fatto che la gente avrebbe dovuto disfare le valigie”.

Oms: “Mutazione già in Olanda”

Tuttavia le restrizioni nazionali e internazionali potrebbero non bastare a contenere il virus mutato e che sarebbe già stato rilevato fuori dalle isole britanniche. Come spiega l’Organizzazione mondiale della Sanità il nuovo ceppo virale è stato rintracciato anche in Olanda, Danimarca e Australia.

La mutazione si sta diffondendo più velocemente della sua versione ‘originale’, ma al momento non ci sono evidenze che si tratti di una forma più letale.

I controlli per chi arriva dall’estero

Al momento, secondo le regole in vigore dal 3 dicembre, come per gli altri Paesi anche a chi arriva dal Regno Unito è richiesto un tampone – rapido o molecolare – ma non è obbligatorio e in alternativa è possibile andare in quarantena fiduciaria. Non essendo previsto alcun monitoraggio, però, nessuno può garantire che i passeggeri rispettino quest’ultima regola.

Solo per oggi, ultimo giorno disponibile per tornare senza il vincolo della residenza, erano più di venti i voli previsti da Londra.

Crisanti: “Verificare se variante già in Italia”

“Bisogna verificare se questa variante si trova già in Italia e quindi dare risorse ai laboratori per fare i sequenziamenti. Più si diffonde più causa malattie e morti, è evidente”. A dirlo all’Adnkronos è il virologo Andrea Crisanti, commentando la nuova variante più aggressiva del coronavirus che si sta diffondendo nel sudest dell’Inghilterra e che è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia.

“La nuova variante “è apparsa questa estate in Spagna ed effettivamente ha un R0 superiore agli altri – spiega il virologo e docente di microbiologia dell’università di Padova – Non si sa se la risposta immunitaria prodotta dai vaccini copre anche questa variante, è un interrogativo al quale ancora non c’è risposta”.

Una cosa del genere, tuttavia, è già accaduta, spiega il virologo, “con la variante di Shanghai che ha soppiantato quella di Wuhan”. Quanto sta accadendo, dunque, “è normale” dice Crisanti, che precisa: “Non è che non bisogna allarmarsi ma bisogna cercare di capire cosa sta accadendo, quanto questa cariante si diffonde rispetto all’altra, se è più virulenta e se pone effettivamente problemi al vaccino, tutti quesiti ai quali non abbiamo risposta”.