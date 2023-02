Rei Momo e Rainha do Carnaval são eleitos em Gurupi; veja quem são os vencedores

Roh Barros e Claudenira Almeida, do bloco Os Enforcados, vão representar a festa neste ano. Cada um levou o prêmio de R$ 2 mil. Roh Barros é o Rei Momo e Claudenira Almeida, a Rainha do Carnaval 2023

Ricardo Pellizzari/Secom Gurupi

As figuras que vão representar a festa de carnaval já foram escolhidos em Gurupi, no Sul do estado, durante concurso na noite de sábado (11). Roh Barros, do bloco Os Enforcados, foi eleito como Rei Momo e Claudenira Almeida, será Rainha do Carnaval pela quarta vez.

O concurso aconteceu no Clube da Telegoiás e cada um dos vencedores levou o prêmio de R$ 2 mil, além da chave da cidade.

Para sua fantasia, Roh Barros representou Zé Pelintra, entidade cultuada na umbanda. “É muito importante a gente tentar mostrar esse amor pela arte para as pessoas, porque a gente vive em uma época em que as pessoas não estão tão próximas da arte e é este amor que a gente tenta mostrar através da dança”, disse o Rei Momo.

Já Claudenira Almeida, que também reinou nos anos de 2016, 2018 e 2020, quis homenagear os indígenas brasileiros. “Eu trago a mensagem dos indígenas, que somos todos Yanomamis, eu trago a valorização da arte indígena e dos índios do Tocantins”, afirmou.

Folia de 2023

Depois de dois anos sem festas por causa da pandemia de Covid-19, o Carnaval de Gurupi será realizado entre 17 e 21, na Avenida Pará, em frente ao Centro Administrativo da UnirG.

O concurso para escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval foi anunciado no dia 26 de janeiro deste ano. Neste sábado (11), os jurados avaliaram os critérios de animação, simpatia, desenvoltura e alegoria de seis candidatos, três para cada vaga.

A festa para escolha dos representantes e coroação do rei e rainha, o evento contou com shows de Wagner dos Teclados e da banda Véi de Bengala.

‘Realeza’ eleita recebeu a chave da cidade pelas mãos da prefeita Josi Nunes

Ricardo Pellizzari/Secom Gurupi

valipomponi