Reinhold Messner si sposa per la terza volta a 76 anni, chi è la compagna Diane Schumacher

Arrivano i fiori d’arancio per Reinhold Messner, che si sposa per la terza volta all’età di 76 anni (che saranno 77 a settembre). La fortunata è la compagna Diane Schumacher, 41 anni. Lo annuncia il giornale altoatesino Tageszeitung, al quale il celebre scalatore ha confermato il fatidico sì cui mancherebbe pochissimo. Pare che le nozze saranno celebrate nel mese di maggio, ma lontano da occhi indiscreti. Sarà un matrimonio in famiglia: “È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo“, ha commentato Messner al giornale, “Siamo molto felici, altrimenti non ci sposeremmo“. La conferma arriva dalle pubblicazioni appese sul tabellone ufficiale di Castelbello-Ciardes (Kastelbell-Tschars), paesino in provincia di Bolzano dove si terrà la cerimonia.

Chi è Diane Schumacher

La donna al fianco di Messner è Diane Schmacher, nata a Monaco il 28 febbraio 1980 e residente in Germania, ma di nazionalità lussemburghese. I 36 anni di differenza tra i due compagni non sembrano costituire alcun problema. In un’intervista al settimanale tedesco Bunte, lui ci scherzò su: “Sì, è di qualche decennio più giovane“. L’intesa però sarebbe più forte di qualsiasi distanza anagrafica: “Con lei avverto una grande curiosità per quello che sto facendo. Lei è la mia tavola armonica“. Diane Schumacher condivide con il Re degli Ottomila la passione per l’alpinismo.

I matrimoni di Reinhold Messner

in foto: Messner col figlio Simon

Nel passo del re degli ottomila, due matrimoni finiti, di cui il primo con la giornalista tedesca Uschi Demeter, sua moglie dal 1972 al 1977. Poi, la lunga relazione con Sabine Stehle: dopo ben 25 anni di convivenza e i tre figli Magdalena (1988), Simon (1991) e Anna (2002), i due si sono sposati nel 2009, anche in quel caso senza clamori (tanto che la coppia anticipò il matrimonio per non farsi beccare da stampa e paparazzi). L’idillio è però finito e i due sono lasciati, ufficializzando il divorzio nel 2019.