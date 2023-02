Reitor do Instituto Federal diz que Ribeirão Preto tem critérios técnicos para receber campus

Reunião nesta quinta-feira (9) discutiu possibilidade de a cidade ter uma unidade da instituição nos próximos anos. Tratativas começaram 2013, mas não avançaram e foram retomadas neste ano. Ribeirão Preto pode ter campus do Instituto Federal

Carlos Trinca/EPTV

O reitor do Instituto Federal (IF), Silmario Batista dos Santos, disse, em coletiva nesta quinta-feira (9, que Ribeirão Preto (SP) tem critérios técnicos para receber um campus da instituição em breve.

As tratativas começaram 2013, quando a então prefeita Dárcy Vera (sem partido) chegou a assinar um termo de compromisso para garantir um campus na cidade, que seria na antiga fábrica de tecidos Cianê-Matarazzo, mas as conversas não avançaram e foram retomadas neste ano.

Nesta quinta, o assunto foi discutido em uma reunião entre prefeitura, representantes do Instituto, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT) e os vereadores Alessandro Maraca (MDB) e Duda Hidalgo (PT).

“A cidade atende a todos os critérios técnicos requeridos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação para abrigar um campus. Considerando isso, é fundamental agora um trabalho político, e o prefeito está imbuído em fazer agenda com a Setec, porque é fundamental fazer a abordagem técnica para ter elementos e ter elementos para depois fazer o diálogo com o ministro de forma qualificada”, disse o reitor.

Próximos passos

O próximo passo para o projeto, agora, é a formalização do interesse de Ribeirão junto ao Ministério da Educação. Depois, é possível que o prefeito Duarte Nogueira (PSDB) se reúna com representantes da pasta para viabilização de recursos.

Na coletiva, Nogueira afirmou que a cidade tem prédios à disposição do Instituto Federal, como o do antigo colégio Metodista, que suspendeu as atividades no ano passado após problemas financeiros, e um do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Ainda não há, no entanto, previsão para instalação do campus, caso seja aprovado, nem os cursos que poderão ser oferecidos.

“Imóvel e local não vão ser problemas. Posso antecipar que tanto autorização do Legislativo e recursos para essa finalidade nós temos para bancar. O que a gente precisa agora é dar esse passo seguinte, necessário, saber qual vai ser a nossa contrapartida para que a gente possa garantir essa contrapartida e, da parte do Instituto e do Ministério da Educação, os docentes e, obviamente, a implantação desse rito por ser um novo campus no Estado de São Paulo. Da parte de Ribeirão Preto tudo que demandar nós vamos oferecer”.

Autoridades se reuniram para debater Instituto Federal em Ribeirão Preto

Samuel Santos/CBN Ribeirão Preto

