Relatório aponta que 22 bebês foram hospitalizadas por desnutrição em RO em 2022

Rondônia ficou entre os quatro últimos estados a registrar internações deste tipo. Região norte foi a que menos registrou internações de bebês por desnutrição em 2022. Rondônia registrou 22 casos de hospitalização de bebês por desnutrição em 2022, revelou o relatório divulgado pela Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância), realizado com dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), do Ministério da Saúde.

O número coloca Rondônia entre os quatro últimos estados a registrar internações deste tipo. A região norte foi a que menos registrou internações de bebês por desnutrição em 2022, tendo, o ano inteiro, registrado 328 casos.

Veja o gráfico com os dados de todos os estados do país:

Relatório com dados de hospitalização de bebês por desnutrição em 2022

A Bahia liderou o ranking, sendo o estado com o maior número de internações de bebês por desnutrição no Brasil.

