Relatório mostra que Rondônia registrou 287 casos de Covid em uma semana

Dados correspondem ao período de 5 a 11 de março. Relatório semanal começou a ser divulgado após tendência de queda no número de casos e óbitos. Rondônia registrou 287 novos casos de Covid entre 5 e 11 de março, revelou o novo relatório semanal divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa). De acordo com o balanço, não foram registrados óbitos em nenhuma cidade do estado.

Porto Velho e Ariquemes foram as cidades com o maior índice de novos casos da doença, tendo, em uma semana, mais de 40 casos confirmados.

Os números de casos e mortes continuam em queda no estado. Entre 26 de fevereiro e 3 de março, Rondônia havia compilado 7,17% a mais de casos, sendo 311 registros.

Pessoa anda com máscara de proteção contra a Covid-19 na mão.

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Desde o início da pandemia, 483.232 casos foram confirmados e 7.430 pessoas foram vítimas da doença.

Os dados compilados pelo g1 correspondem aos boletins divulgados pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Boletim semanal

Com a queda de casos e internações por Covid, o governo de Rondônia informou que vai passar a divulgar o boletim de forma semanal e não mais diário, como era feito desde março de 2020.

Vacinação

Ainda conforme dados divulgados nos boletins, até o dia 11 de março, pelo menos 1.329.373 rondonienses, incluindo adultos e crianças, tomaram a primeira dose da vacina contra Covid.

Desses, pelo menos 166.884 pessoas já completaram o esquema vacinal com a quarta dose, ou dose de reforço. Até o momento já foram utilizadas 3,2 milhões doses de vacina contra a doença.

Vittorio Ferla