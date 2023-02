Religiosa de 100 anos apaixonada por música e ‘feliz com a vida’ é a 1ª a receber vacina bivalente em SC

Segundo a cuidadora dela, irmã Olga Maria Brach gostava de cantar e tocar gaita de boca. Ela mora em uma casa de longa permanência em Florianópolis. Irmã Olga Maria Brach, de 100 anos, foi a primeira a tomar vacina bivalente contra Covid-19 em SC

Cristiano Andujar /Secom/ Divulgação

A primeira pessoa a receber a vacina bivalente contra a Covid-19 em Santa Catarina é uma religiosa de 100 anos apaixonada por música e “feliz com a vida”. Quem diz é uma colega de irmã Olga Maria Brach, que mora em uma casa de longa permanência de Florianópolis, onde a vacinação ocorreu na segunda-feira (27)

Cuidadora dela na Casa Divina Providência, irmã Inês conta que a moradora centenária costumava tocar gaita de boca durante as celebrações e reuniões. Ela é natural do Oeste catarinense.

“Cantava muito na capela também, agora não consegue mais, mas era lindo”, relata.

Nascida em 1923, três anos após a erradicação da pandemia da gripe espanhola, “ela está saudável, contente, feliz com a vida”, completa. Ele completou o primeiro centenário de vida em 8 de janeiro.

Florianópolis inicia aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19; saiba quem pode tomar

Vacinação

A vacina bivalente, usada como reforço contra a Covid-19, começou a ser aplicada em Santa Catarina na manhã desta segunda-feira.

Por enquanto, apenas grupos prioritários serão vacinados: pessoas em vulnerabilidade abrigadas pelo Estado, trabalhadores, pessoas com 70 anos ou mais, pacientes imunossuprimidos e população indígena.

No total, o Estado prevê vacinar cerca de 1,6 milhão de pessoas na primeira fase da imunização.

Na Capital, neste primeiro momento, moradores e trabalhadores das Instituições de Longa Permanência (ILP), quilombolas e idosos acima dos 80 anos serão vacinados.

