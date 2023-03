renato-zero-in-concerto-a-bologna:-il-video-di-emilcoro-su-‘i-migliori-anni-della-nostra-vita’

Bologna, 26 marzo 2023 – “Io ho cantato la strada. E la strada adesso canta Renato”, ha detto Renato Zero, dal palco dell’Unipol Arena, dopo aver trasmesso il video di “Best years – I migliori anni della nostra vita”. Una cover di uno dei più grandi successi del cantautore, realizzata da Emilcoro e arrangiata dal musicista e direttore d’orchestra bolognese Massimo Zanotti.

“Quello che avete visto – ha aggiunto Renato Zero alla fine del video –, accompagnato da un arrangiamento strepitoso e realizzato da questi personaggi, che sono personaggi della vita, è un regalo che mi ha veramente toccato. Sono felice di annoverarmi tra gli amici emiliani e romagnoli, se me lo permettete. Sono terre che amo particolarmente e che hanno lasciato un segno nel mio tragitto”.

Le riprese sono state dirette e montate da Alberto Cerchierini e Umberto Romagnoli.

Vito Califano