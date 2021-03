renato-zero-nella-bufera,-posta-una-foto-mentre-fa-il-vaccino-e-il-popolo-del-web-si-fa-sempre-la-stessa-domanda

Renato Zero, cantante romano amatissimo da più di una generazione, si è vaccinato e lo ha fatto in modo plateale, pubblicando sui social la foto mentre l’infermiere gli inietta la sua dose di vaccino.

Renato Zero ha scherzato su, come è sua abitudine, e ha scritto così sui social: “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”.

Renato Zero si è vaccinato ma qualcuno ha messo in dubbio la motivazione

Renato Zero si è voluto vaccinare mettendo in mostra questo suo gesto, anche per contribuire a smorzare i toni sulla eventuale pericolosità dei vaccini.

Anche lui, dunque, è favorevole ai vaccini ed è consapevole che vaccinarsi è l’unico modo per venire fuori da questa pandemia che ci attanaglia e che non ci sta facendo più vivere nella normalità, ormai da un anno.

Nonostante Renato Zero sia del 1950 e a Roma stanno vaccinando proprio le persone di quella fascia di età, qualcuno ha anche detto che la precedenza la stanno dando alle persone che hanno delle patologie ed è così ritornata, ancora una volta, la voce che Renato Zero abbia qualche problema di salute.

Questa voce da un po’ di tempo abbastanza insistente, costrinse qualche tempo fa il cantautore romano a dire: “Ma che devo fa’? Mi devo presentare col certificato medico? Con le analisi del sangue in mano? Sto bene, ringraziando Dio, certo se continua questa campagna denigratoria finirò per star male. Basta. Sono stufo”.

In oltre, qualcuno ha detto che la foto postata sui social non è altro che uno spot a favore della campagna vaccinale.

Renato Zero, che si è presentato vestito con un cappellino di lana nero e una mascherina nera si è vaccinato nel complesso futuristico della Nuvola all’Eur creata da Massimiliano Fuksas.

Dopo che Renato Zero ha postato la foto sui social, in tantissimi hanno commentato con cuoricini i e applausi il suo gesto, da Leonardo Pieraccioni a Nicola Zingaretti.

Renato Zero ospite da Mara Venier a Domenica in

Qualche tempo fa, Renato Zero andò ospite da Mara Venier a Domenica In e, in quell’occasione fu molto generoso nel raccontarsi, si commosse anche parlando del suo passato e anche nel rivedere i momenti, mandati in onda dalla Venier in cui era possibile abbracciarsi. Renato Zero e Mara Venier chiacchierarono a lungo come due grandi amici quali sono e poi, dopo qualche giorno, trapelò la notizia che Renato Zero, per quell’ospitata, aveva rinunciato al suo compenso.

Questo gesto è stato tanto apprezzato da tutti.