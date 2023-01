Renault paralisa produção em fábrica de São José dos Pinhais por causa da pandemia da Covid-19

Serviços na fábrica do Paraná serão suspensos na segunda-feira (29) e, devido ao feriado, retomam somente no dia 5 de abril; cerca de 5 mil funcionários devem parar. Fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná

Divulgação

A Renault informou, nesta quinta-feira (25), que irá suspender a produção na fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a partir de segunda-feira (29), por causa da pandemia da Covid-19.

Em nota, a empresa informou que vai paralisar a produção até quinta-feira (1º), mas, devido ao feriado do dia seguinte, sexta-feira (2), os trabalhadores só devem voltar ao trabalho em 5 de abril.

A decisão atinge cerca de 5 mil funcionários. Os dias não trabalhados, de acordo com a fábrica, “serão compensados oportunamente”.

Ainda conforme a empresa, somente as atividades essenciais da fábrica, como a manutenção de fornos de fundição de alumínio, linhas de vapor e ar comprimido, que precisam continuar funcionando, serão mantidas.

O objetivo, de acordo com a Renault, é contribuir com o isolamento social. A decisão foi alinhada com o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, que já havia solicitado medidas como esta.

Trabalhadores do setor administrativo devem continuar em home office. A empresa informou que, desde maio de 2020, trabalha com um protocolo de saúde e segurança, contra o coronavírus, nas unidades.

Divulgação

