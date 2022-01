Renault Trucks Master Z.E., 100% elettrico: nuove batterie per una maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti

Il Renault Trucks Master Z.E., 100% elettrico, migliora ulteriormente le proprie performance d’utilizzo grazie alle nuove batterie da 52 kWh, che portano l’autonomia effettiva del veicolo a circa 200 Km. Il furgone elettrico di Renault Trucks, strumento di lavoro ideale per i professionisti che operano nelle aree urbane, sarà disponibile nella versione da 52 kWh in primavera. Grazie alla ricarica rapida, il veicolo raggiunge l’80% di carica in 2 ore e il 100% in sole 3 ore.

Un veicolo perfettamente adatto alle consegne urbane dell’ultimo miglio

Con zero emissioni durante la fase di utilizzo, il Renault Trucks Master Z.E. permette di accedere senza limitazioni sia all’interno dei centri urbani sia nelle zone urbane a traffico limitato (ZTL).

Il furgone elettrico è equipaggiato con tutte le componenti di sicurezza come radar, telecamera di retromarcia e specchietto retrovisore per monitorare l’angolo cieco laterale, dotazioni necessarie per consentire al conducente di lavorare in ambito urbano in totale tranquillità. Grazie al sistema Z.E. Voice il Master elettrico, quando è in movimento e fino ad una velocità non superiore ai 30 km/h, emette un leggero suono di sicurezza per avvertire sia i pedoni sia gli altri utenti della strada del suo passaggio.

Il veicolo è disponibile in 3 diverse configurazioni (furgone, telaio cabinato e pianale cabinato) e 8 versioni (3 lunghezze e 2 altezze), il telaio è garantito per due anni o 100.000 km e la batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km.

La riduzione delle emissioni di CO2 è da anni una priorità per Renault Trucks e oggi, che molte città stanno adottando normative ambientali rigorose per tutelare la qualità della vita e il benessere dei centri urbani, il costruttore transalpino è in grado di proporre una gamma completa di prodotti elettrici per gestire la maggior parte delle attività urbane.

Il Renault Trucks Master Z.E. completa la ricca gamma di autocarri 100% elettrici che comprende il D Z.E. da 16 tonnellate, il D Wide Z.E. da 19 tonnellate e il D Wide Z.E. da 26 tonnellate nonché la versione D Wide Z.E LEC (Low Entry Cab) con la nuovissima cabina ribassata appositamente disegnata per facilitare l’accesso e la discesa dal veicolo e tutelare la sicurezza degli operatori.

Red EDITION: i veicoli commerciali secondo Renault Trucks

Come l’equivalente con motore diesel, anche il Master elettrico è commercializzato con il label Red EDITION, marchio esclusivo dei veicoli commerciali Renault Trucks, che include, di serie, molte dotazioni per un comfort, un’efficienza e una sicurezza ancora maggiori. Con Red EDITION, Renault Trucks mette a disposizione dei clienti la propria esperienza

maturata nel settore dei veicoli pesanti e una rete di distribuzione e riparazione capillare. Il produttore offre ai clienti la garanzia di un servizio adattato alle esigenze dei professionisti dell’autotrasporto; tecnici esperti nella manutenzione e nella riparazione di tutte le tipologie di prodotti della gamma, presa in carico rapida dei veicoli in fasce orarie prolungate per meglio rispondere alle esigenze degli autisti, un servizio di assistenza 24/7 e la disponibilità di un

veicolo sostitutivo in caso di fermo prolungato.

Caratteristiche tecniche del Renault Trucks Master Z.E.PTT: 3,1 t e 3,5 t

Motore elettrico potenza 57 kW

Coppia max: 225 Nm

Velocità max: 100 km/h

Stoccaggio energia: batterie Li-Ion 52 kWh

Autonomia su ciclo WLTP City: 244 km

Autonomia reale : circa 200 km

