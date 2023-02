renda-domiciliar-per-capita-sobe-para-r$-1.625-em-2022,-mostra-ibge

O valor é 18% maior que o rendimento médio nacional nominal registrado em 2021, de R$ 1.367. O rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$ 1.625 em 2022, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor é 18,8% maior que o rendimento médio nacional nominal registrado em 2021, de R$ 1.367.

O rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares nominais e o total dos moradores de cada Unidade da Federação. São considerados tanto os rendimentos de trabalho como de outras fontes.

A maior renda per capita do país segue sendo a de moradores do Distrito Federal, que acumulam R$ 2.913 mensais. O pior resultado é do Maranhão, com R$ 814 per capita ao mês.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua). Essas estimativas servem para o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE), conforme definido pela Lei Complementar nº 143, de julho de 2013.

Veja abaixo o rendimento nominal mensal domiciliar per capita por Unidade da Federação.

Rondônia: R$ 1.365

Acre: R$ 1.038

Amazonas: R$ 965

Roraima: R$ 1.242

Pará: R$ 1.061

Amapá: R$ 1.177

Tocantins: R$ 1.379

Maranhão: R$ 814

Piauí: R$ 1.110

Ceará: R$ 1.050

Rio Grande do Norte: R$ 1.267

Paraíba: R$ 1.096

Pernambuco: R$ 1.010

Alagoas: R$ 935

Sergipe: R$ 1.187

Bahia: R$ 1.010

Minas Gerais: R$ 1.529

Espírito Santo: R$ 1.723

Rio de Janeiro: R$ 1.971

São Paulo: R$ 2.148

Paraná: R$ 1.846

Santa Catarina: R$ 2.018

Rio Grande do Sul: R$ 2.087

Mato Grosso do Sul: R$ 1.839

Mato Grosso: R$ 1.674

Goiás: R$ 1.619

Distrito Federal: R$ 2.913

