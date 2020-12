Renée Zellweger: Sono davvero Bridget Jones. Purtroppo…

Vent’anni dopo… Renée Zellweger (51 anni) sta per festeggiare i primi 20 anni della sua Bridget Jones, il personaggio che l’ha trasformata in una star planetaria (e pensare che gli inglesi, all’inizio, la bocciarono). E, per iniziare i festeggiamenti, ha rilasciato una confessione shock: «Bridget Jones sono davvero io. Purtroppo…».

«Bridget Jones sono io, purtroppo. Tutte quelle cose di lei che nessuna donna vorrebbe avere, io le ho», ha detto Renée Zellweger di quel mitico personaggio che, a 32 anni, la trasformò in una star planetaria. Scopri cosa è successo… Nella foto il pigiama di Il diario di Bridget Jones (2001)

Il diario di Bridget Jones compie 20 anni

Il diario di Bridget Jones uscì nei cinema mondiali nel 2001: ad aprile in Gran Bretagna, a ottobre in Italia. Il personaggio l’aveva creato la scrittrice inglese Helen Fielding 5 anni prima. Un best-seller mondiale, che nel 2021 compirà 25 anni e a cui la BBC2 ha dedicato il documentario Being Bridget Jones. Era la rielaborazione di alcuni articoli che lei stessa aveva scritto per il Telegraph.

Renée Zellweger sul red carpet degli Oscar 2002: era candidata per Il diario di Bridget Jones. Foto Getty

Hollywood si innamorò subito della trentenne complessata e pasticciona. E si mise sulle traccie dell’attrice perfetta. Prima dote: l’empatia. La mission era, appunto, far dire a tutte le donne/spettatrici del mondo “Bridget Jones sono io”.

Adesso 20 anni dopo, l’ha confessato anche lei, Renée Zellweger. Nel 2020 ha vinto il suo secondo Oscar, come protagonista per Judy: il primo era stato per Ritorno a Cold Mountain. Ma la prima nomination, in assoluto, gliela aveva regalata proprio Il diario di Bridget Jones, nel 2002.

Oscar Night 2020: Renée Zellwger (51 anni) vince come Miglior attrice protagonista per Judy. È il suo secondo Oscar: il primo era stato per Ritorno a Cold Mountain. Ma la prima nomination era arrivata proprio per Il diario di Bridget Jones, nel 2002. Foto AP

Come in uno specchio

Lo scrive il tabloid inglese Sun. Intervistata in tv, l’attrice ha fatto questa rivelazione shock. Vent’anni dopo ha capito di essere davvero Bridget Jones. Il suo alter Ego è dentro di lei: «La guardo ed è come se mi sedesse accanto e tra di noi ci fosse uno specchio. Ed è davvero come stare in un vortice».

Guarda qui sotto la scena iniziale del primo film (in tutto sono tre): la prima Bridget Jones della nostra vita.

Renée dice di più: «È come se Bridget Jones fosse dentro di me. In comune abbiamo soprattutto certe “bad bits”, delle brutte cose. Tutto quello che di lei non vorresti avere, io ce l’ho». A 51 anni, Renée si è guardata indietro, ha riflettuto su se stessa e ha scoperto proprio questo…

In comune abbiamo le nostre storie d’amore disastrose

Soprattutto, in comune con il suo personaggio, ha le storie d’amore. “Disastrose”, le definisce l’attrice. Bridget sullo schermo passa da Daniel Cleaver (Hugh Grant) a Mark Darcy (Colin Firth)? Da uno “stronzo vanesio”, come scrissero all’epoca, a uno che la definisce “una zitella verbalmente incontinente che fuma come un camino e beve come un pesce”…

Nella realtà, gli amori di Renée sono stati in effetti altrettanto “disastrosi”. Il matrimonio durato solo 5 mesi con il cantante country Kenny Chesney. La “simpatia” forse mai corrisposta per George Clooney. Le relazioni con Jim Carrey e Bradley Cooper, finite senza un vero perché… Fino all’ultima, quella con il chitarrista Doyle Bramhall II: 7 anni d’amore interrotti improvvisamente nel 2019…

Amore vero? Amore non corrisposto di lei per lui? Se Renée e George Clooney andarono oltre l’amicizia, resta un mistero (anche se, all’epoca..). Foto Getty

Renée Zellweger rubò Bridget a…

Proprio come Bridget Jones, appunto. Renée, quel mitico ruolo, lo “rubò” alle inglesissime Kate Winslet ed Helena Bonham Carter. All’epoca, quando fu annunciato il suo nome, i fan Brit del personaggio minacciarono la produzione. Bridget era un mito inglese, perché scegliere un’americana di Katy, Texas? Lei studiò l’accento inglese con la coach migliore in circolazione e fece cambiare idea a tutti…

Il cantante country Kenny Chesney, marito di Renée dal 9 maggio al 25 settembre 2005. Foto Getty

Adesso dice: «Siamo uguali, davvero. Soprattutto perché in comune abbiamo tutto quello che nessuna donna vorrebbe avere in comune con lei. Ma questo è anche il suo bello, il suo essere così vera, così simile alle donne vere.

Mi riferisco alla forza di continuare a lottare per ciò che vogliamo, fallimento dopo fallimento. Il fatto di dover accettare, alla fine, tutte le nostre imperfezioni. Non sono cose propriamente “belle”. Ma sono vere. La realtà è questa».

Una scena di Bridget Jones’s Baby, il terzo e per ora ultimo film della saga, con Patrick Dempsey (al posto di Hugh Grant) e il fedelissimo Colin Firth. Il secondo è stato Che pasticcio, Bridget Jones!

Grazie, Bridget Jones

Nessuna ingratitudine, quindi. Ma solo una confessione: vera e sincera. Anzi, forse un ringraziamento e un riconoscimento. Esattamente come noi, Renée, la sua Bridget, la sente davvero dentro di sé.

Non per nulla, ha detto di essere prontissima a interpretarla in un eventuale quarto film…