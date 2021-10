Renga ci riprova con Ambra, il messaggio social fa sognare i fan. “Ci siamo ritrovati”. Cos’è successo

Caso Ambra Angiolini, Francesco Renga reagisce nel modo più dolce al tatuaggio della ex moglie e della figlia Jolanda. L’ex compagno della showgirl non si sta mantenendo in disparte dopo tutto quanto accaduto a seguito della vicenda con Allegri. Il suo messaggio fa sognare. La vicenda accaduta ad Ambra Angiolini a seguito della consegna del papiro da parte di “Striscia la Notizia” che ha puntato il dito su di lei e la fine della relazione con Massimiliano Allegri è ancora vivida nella mente di molti per la cattiveria con cui è stata buttata in pasto alla cronaca senza empatizzare sull’emotività dei diretti interessati.

Tantissima solidarietà sia per la showgirl che per la figlia Jolanda, la “bambina” 17enne avuta dalla relazione con Francesco Renga, che proprio in quest’occasione si è dimostrata molto più matura grazie al messaggio che ha scritto per tenere a basa il gossip dalla mamma presa d’assalto nelle ore dopo l’accaduto. Anche l’ex compagno Renga però a modo suo ha sempre sorretto al famiglia, i messaggi che ha scritto sui social vogliono dire molto del bel rapporto che ancora i due hanno l’una per l’altra.

Francesco Renga manda il messaggio più bello alla figlia Jolanda e ad Ambra, che gioia

Il cantante dopo l’accaduto del tapiro e l’accaduto alla ex moglie aveva scritto sui social un messaggio apparentemente molto banale, anche se il vero messaggio d’amore va scovato nei commenti. “Io non trovo Bugo…Bugo??? Oggi giornata un po’ così, ma voi non c’entrate… Volevo salutarvi! Buon lavoro a chi sta lavorando! Ora sto preparando la pappa a mio figlio, pasta al ragù, ciao!”.

Tra i commenti un fan gli scrive: “Hai una grande figlia, che non le manda a dire ma le dice”, il buon Francesco ha lasciato una risposta semplice e diretta. Un “Eggià” che testimonia l’orgoglio per una figlia tanto matura e sempre presente per loro. Renga non è stato neppure zitto dopo che madre e figlia si sono tatuate insieme quel bellissimo tatuaggio con il soffione che le unisce e materializza l’indifferenza verso chi prova ad aggredirle e far loro del male. Anche stavolta il papà tra i commenti ha sintetizzato un “Vabbè” con una faccina disperata che racconta molto del legame che ha con le sue donne che appoggia e stima moltissimo, anche in questi gesti all’apparenza insignificanti ma carichi invece di amore e stima reciproca.

Ambra e Renga di nuovo insieme, La dichiarazione d’amore di lui dopo la rottura con Allegri. Fan in delirio. Cosa succede

Ambra Angiolini e Massimiliano ‘Max’ Allegri si sono detti addio dopo quattro anni d’amore. A riverlarlo è Alfonso Signorini attraverso il Magazine Chi che narra anche dei dettagli relativi alla rottura che, da quel che si apprende, non sarebbe stata pacifica. “Anzi sono stati tuoni e fulmini”, si legge sul settimanale diretto dal presentatore del Grande Fratello vip.

La rivista ricorda di aver sorpreso l’attrice a Milano quasi in lacrime qualche settimana fa e aggiunge che quello stato emotivo scombussolato fosse proprio imputabile a una pesante crisi in corso con l’allenatore della Juventus. Chi rivela inoltre che le cose con Allegri hanno iniziato ad andare male poco prima del lockdown. La storia da allora sarebbe stata messa sempre più in difficoltà con la Angiolini che aveva “provato a salvare” il legame, nonostante avesse scoperto qualcosa di veramente brutto.

Il tradimento di Max

Allegri già si apprestava a traslocare a Torino e a lasciare la casa milanese condivisa con Ambra. Ma quale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? “Secondo le nostre fonti – si legge su Chi Magazine -, la Angiolini ha scoperto un tradimento da parte di Max”. La vicenda, però, non avrebbe portato a un addio immediato. L’ex di Francesco Renga avrebbe provato a capire, ad analizzare, a riflettere assieme al commissario tecnico sull’episodio.

Ma Allegri, a quel punto, già stava lontano, già, probabilmente, considerava finita la love story. Ulteriore segno che la relazione è evaporata, sottolinea sempre Chi Magazine, è stata l’assenza di Ambra al matrimonio di Valentina, la figlia di Max che si è sposata di recente. Ma un’altra causa dell’allontamento potrebbe essere stato il concertone del 1 maggio presentato proprio Ambra.

In quell’occasione in molti si ricorderanno come Renga abbia cantato la canzone scritta per Ambra: “Il mio giorno più bello nel mondo”. Durante l’esibizione però il cantante aveva incrociato gli occhi dell’ex moglie perdendo addirittura il filo della canzone e dimenticando le parole. Anche la Angioini era in evidente imbarazzo per quella che era sembrata a tutti una vera dichiarazione d’amore. Insomma questo episodio visto in diretta tv nazionale di certo non aveva fatto piacere ad Allegri. Che ci sia un ritorno di fiamma tra i due?

Ambra e Renga insieme dopo la love story

Ciò che è certo è che in questo periodo buio, Ambra ha trovato una spalla su cui piangere proprio in Francesco Renga, “che sembra le sia stato vicino offrendole il suo appoggio”I due insomma in un momento di dolore si sono ritrovati. D’altra parte è più che noto che i due hanno un ottimo legame, nonostante la loro storia si è conclusa da tempo. Sia il cantante di ‘Angelo’ sia l’attrice si sono infatti sempre supportati e aiutati da quanto la passione è sfiorita. Ecco le parole che hanno fatto emozionare Renga al punto di bloccarsi sul palco:

“Quante volte avremmo detto con fermezza che tra noi era finita. Da domani ricomincia un’altra vita. Tranne poi tornare dove siamo stati sempre certi di trovarci, Siamo sempre stati forti. A lasciarci negli abbracci. A proteggerci dai sassi. A difenderci dagli altri. A lasciarci i nostri spazi. A toccare con un dito questo cielo che spalanca l’infinito. Quante volte ci ha deluso. E quante volte ci ha sorriso. Come te che mi hai dato Il mio giorno più bello nel mondo L’ho vissuto con te Solo tu mi hai donato Un sorriso che nasce anche quando un motivo non c’è, E da quando c’è stato sembra schiudere tutte le porte, Sembra schiuderle tutte le volte, Che sto con te”

