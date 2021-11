Renga si dichiara ad Ambra: “Costruiamo qualcosa di nuovo”. Lei reagisce così. Fan in delirio

Francesco Renga, dopo la separazione di Ambra con Allegri arriva la dichiarazione: “Costruire qualcosa di nuovo”. Commoventi parole del cantante sui suoi amori e sul rapporto con l’ex compagna: nessuno si aspettava che dopo tempo ne parlasse in questo modo. Inaspettate parole, quelle di Francesco Renga, durante l’intervista da Silvia Toffanin. Il cantante si è lasciato andare ad alcune confidenze che non tutti sarebbero stati in grado di fare.

Tornare con la mente a quello che è stato, a ciò che di bello, ma anche di doloroso si è costruito, non è per niente facile. Francesco però ha sempre dato prova di essere una persona sincera e appassionata. Durante il racconto a “Verissimo”, ha parlato anche della sua carriera musicale e della sua famiglia: non sono mancate però delle parole su ciò che ha vissuto ultimamente la sua ex compagna, Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini e Francesco Renga non stanno più insieme da ormai tanto tempo. Dopo 11 anni di vita condivisa e 2 figli, il loro rapporto si è interrotto. E’ successo però non in maniera scandalistica: ancora oggi hanno un ottimo rapporto e anzi spesso Francesco parla di “famiglia allargata“. Ormai entrambi sono alle prese con vite separate, non sempre facili. E’ bello sapere però che ancora dopo tempo l’uno abbia per l’altro parole spontanee e disinteressate di tenerezza e accoglienza.

Francesco e il consiglio che dà ad Ambra

Francesco ha detto che è stato quasi commovente tornare a cantare in pubblico, dopo anni di restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria: “Condividere le emozioni con il pubblico è fondamentale per l’anima di un artista, l’aspetto più importate del mio lavoro.” Attualmente il cantante sta lavorando a nuovi brani per un nuovo album. Sulla famiglia allargata poi ha detto: “Nonostante noi (riferendosi alla sua ex compagna Ambra), siamo riusciti a fare due figli meravigliosi” – ha spiegato – “Non smetteremo mai di essere una famiglia. Certo alcuni meccanismi sono cambiati, ma il rispetto dei ruoli e la felicità dell’altro è la cosa più bella“.

Francesco ha poi voluto lanciare un messaggio ad Ambra, visti gli ultimi episodi che l’hanno coinvolta: “Quando finisce una grande storia d’amore che ha portato dei gioielli è sempre una sconfitta. La vivi con dolore, è frustrante perché la vivi come uno sbaglio e senti il senso di colpa. Quando finisce questo momento però devi ricostruire qualcosa di nuovo”.

Delle frasi che certamente risuoneranno nella testa di Ambra: forse un invito per entrambi a continuare ad andare avanti senza fermarsi, nonostante tutte le difficoltà che si incontrano. Stando alle voci Ambra sarebbe stata molto contenta della parole dell’ex marito tanto che starebbe addirittura pensando di tornare a vivere a Brescia, proprio vicino a Renga. Molti fan sperano che tra i due possa tornare l’amore. Chissà. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

