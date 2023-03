Repolho vira planta, fiança paga em moedas: relembre as histórias inusitadas em 10 anos de g1 RR

g1 Roraima completou 10 anos na quarta-feira (22). Para comemorar, o portal reuniu os fatos inusitados e as histórias curiosas que marcaram os últimos anos. Notícias inusitadas que marcaram os 10 anos do g1 em Roraima.

Arquivo

O g1 Roraima completou 10 anos de existência nessa quarta-feira (22) e, em uma década, se dedicou a contar tudo o que acontece nos 15 municípios do estado, inclusive, os fatos inusitados e as histórias curiosas que divertiram e impressionaram a população.

Veja a página especial do g1 Roraima

Dentre as milhares de reportagens publicadas ao longo de uma década, muitas histórias chamaram a atenção pela curiosidade como o caso do repolho que virou uma planta, a capivara Jorge e a fiança de R$ 724 paga em moedas. Confira abaixo algumas das notícias inusitadas:

Pé de repolho

A estudante relata que apenas esqueceu o resto do repolho na geladeira e foi o suficiente para a ‘árvore’ se desenvolver

Arquivo Pessoal/Bianca Rodrigues

Em março de 2022, a estudante de direito Bianca Rodrigues, de 19 anos, levou um susto ao descobrir que um repolho esquecido por dois meses na geladeira, havia brotado e se tornado quase uma “árvore”.

Bianca encontrou o repolho quando foi limpar a parte de baixo da geladeira, onde guarda frutas, legumes e hortaliças. Depois da descoberta inusitada, Bianca enviou uma foto da “árvore” para o grupo da família. Os comentários foram de risos e surpresa.

“Fiquei admirada com aquilo e muito surpresa que tinha nascido um pé de repolho dentro da minha geladeira, quase uma árvore lá dentro. Foi muito engraçado, comecei a sorrir”, contou a jovem na época.

A história repercutiu nacionalmente e gerou novas reportagens sobre o risco de comer vegetais guardados por muito tempo na geladeira.

Fiança paga em moedas

O escrivão Waldir Freitas fico surpreso com o pagamento da fiança em moedas

Waldir Freitas/Arquivo pessoal

Uma vendedora ambulante arrancou risos de um agente da Polícia Civil após pagar uma fiança de R$ 724 em moedas de R$ 0,25, R$ 0,50 e R$ 1. A ação inusitada aconteceu após a mulher ser presa por suspeita de receptação de produtos furtados no extinto bairro Caetano Filho, à época conhecido como “Beiral”, no Centro de Boa Vista.

O caso aconteceu no dia 20 de outubro de 2014, um ano após o g1 Roraima ir ao ar. Ele foi relatado pelo escrivão que atendeu a ocorrência, Waldir Freitas. De acordo com ele, a mulher comprou edredom, pratos e bandejas inox por apenas R$ 20 de um homem apelidado de ‘Urso’.

A mulher ficou detida até as 21h do mesmo dia, quando parentes foram a sua casa e quebraram um ‘cofrinho’ de madeira onde estavam as moedas. “Eu e dois filhos dela contamos [as moedas]. Em dez anos de profissão, nunca havia passado por uma situação como essa”, relatou Freitas.

Folião arromba carro por engano

Na foto acima o carro arrombado pelo jovem; abaixo, o carro dele

Arquivo pessoal/ Francisco Araújo

Um jovem foi parar na delegacia após ter arrombado um carro e tentado fazer ligação direta no veículo por engano, ao sair da festa de Carnaval em Caracaraí, no Sul do estado, em 2016. Segundo o delegado que atendeu o caso, Francisco Araújo, o homem confundiu o veículo e achou que o carro era o dele.

“O rapaz ‘tomou todas’ saiu da festa, viu um carro semelhante ao dele e ao tentar abrir, a chave do carro quebrou. Ele não pensou duas vezes: quebrou o vidro do veículo e tentou fazer uma ligação direta.

Capivara Jorge

Família fez uma festa para a capivara há alguns dias

Arquivo pessoal

Em julho de 2013, os internautas brasileiros conheceram a história da capivara Jorge, que era criada como um filho – com direito a roupinha e festa de aniversário – pela dona de casa Maria das Graças da Silva.

Com medo de que Jorge ficasse agressivo na idade adulta, a dona Maria entregou ele à Polícia Militar, que depois o entregou para o Ibama. Na época, uma petição pública chegou a ser aberta pedindo o retorno da capivara para a família, mas sem sucesso, pois Jorge foi devolvido à natureza, e a dona Maria adotou um vira-lata para amenizar a dor da saudade.

Zeladora autuada por comer chocolate de delegado

Delegado autuou em flagrante por furto a zeladora após ela comer um chocolate que estava sobre a mesa dele.

Natacha Portal/ G1/Arquivo

No ano de 2015, os roraimenses conheceram a história de uma zeladora que foi autuada por furto após comer um chocolate do delegado da Polícia Federal Agostinho Cascardo. A ação foi filmada por câmeras e o delegado entendeu que se tratava de um furto qualificado.

O produto estava em uma caixa sobre uma mesa na sala dele. Naquela época, a mulher disse que assinou um documento sobre a apreensão da embalagem do bombom, que serviria como ‘prova do crime’.

O caso chegou a ser enviado ao Ministério Público Federal (MPF). A Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima (OAB-RR) classificou a situação como abuso de poder.

Aposentada coleciona mais de 200 bonecas

Aposentada Rita Aparecida de Freitas, de 83 anos, reúne uma coleção com mais de 200 bonecas

Juliana Dama/G1 RR

“Eu me sinto muito bem com elas”. Foi assim que a aposentada Maria Rita Pereira, na época com 83 anos, descreveu a paixão por bonecas. Na casa dela, no Centro de Boa Vista, ela reunia mais de 200 ‘filhas’, como gostava de chamá-las. O g1 contou a história dela no fim de 2020.

A coleção de Rita, montada há mais de 20 anos, incluia bonecas grandes, pequenas, no formato de bebês, crianças, em material de plástico, de borracha e pano. Uma infinidade do brinquedo que até ela não sabia ao certo o número exato, mas estimava um acervo de mais de 200 modelos.

“São minhas filhas. Converso com elas como converso com qualquer pessoa”.

Homem tem mais de 100 barbies

Fredson de Sousa Nascimento possui uma coleção com mais de 100 bonecas barbie: “Sou fissurado”

Inaê Brandão/G1 RR

Em Roraima, Maria Rita não era a única pessoa apaixonada por bonecas. Seis anos antes do g1 conhecer a história dela, em dezembro de 2016 Fredson de Sousa Nascimento já havia conversado com o portal. Em um espaço de seu closet, ele guardava mais de 100 barbies.

As bonecas fora adquiridas ao longo de 19 anos e representavam uma “terapia” para o homem. Naquela época, Fredson já havia gastado mais de R$ 10 mil com o hobbie.

A coleção começou em 1997. O colecionador, que na época tinha 17 anos, comprou a primeira boneca para uma menina carente que tinha câncer. A garota faleceu antes de ganhar o presente. O estudante acabou guardando a boneca e assim nasceu a acervo.

Juiz aplica caça-palavras como prova

Resposta certa de caça-palavras aplicado como teste a alunos gerou críticas por parte dos universitários

Reprodução/Facebook/Alex Mello

Em 2017, alunos de uma faculdade privada de Boa Vista ficaram surpresos após receberem um caça-palavras como prova da disciplina de Direito Constitucional. Os alunos estavam no 3° semestre do curso.

O exame foi aplicado pelo então juiz federal Hélder Girão Barreto. Na prova, ele pediu que alunos encontrassem a resposta certa do teste, que foi a frase “Deus é fiel sempre”.

Procurado pelo g1 na época, o juiz afirmou que a avaliação foi uma ‘pegadinha’. Ele negou ter dado nota aos estudantes com base na prova.

“Meus alunos foram avaliados de várias formas, e essa não foi uma avaliação, essa na realidade foi uma pegadinha, uma pegadinha que fiz com eles. A avaliação foi feita pela presença, pela frequência nas aulas”, declarou o magistrado, reafirmando que aplicou o caça-palavras.

Telhado derretido

Casa com telhado derretido em Boa Vista

Valéria Oliveira/g1 RR

É o calor de Roraima? O telhado de uma casa “derreteu” por conta do desgaste do sol, no bairro dos Estados, zona Leste de Boa Vista. A cena gerou curiosidade e piadas entre os moradores da região que relacionam o derretimento com o calor que faz no estado.

Para explicar como isso é possível, em outubro de 2022 o g1 ouviu pesquisadores da Universidade Federal de Roraima que explica que sim, tem relação com o sol. A casa está abandonada há, pelo menos, 15 anos.

“Chega a ser cômico, é quase uma casa de cera derretendo”, disse uma moradora.

Casa com garrafas pet, latas e até peças de carro

Pedreiro tem ideia de enfeitar casa com objetos recicláveis

Caíque Rodrigues/g1 RR

Garrafas pet, peças de carro, latas, espelho velho e até televisores fazem parte da estrutura da casa do pedreiro João Gomes, de 58 anos, que durante três anos usou itens recicláveis para enfeitar as paredes e até o chão de seu lar. A história foi contada pelo g1 em 2022.

O muro e o chão do local são repletos de objetos que João encontrou na rua. Entre os itens estão 30 televisões, centenas de garrafas, rádios, toca fitas. Naquele ano, ele ainda não havia terminado as obras, mas já era apaixonado pela beleza do local.

“É tanta coisa que eu não consigo nem dizer de cabeça quantas coisas que têm aqui na parede. Tem raquete de mosquito, garrafa pet, vidro de perfume, som de carro, lata de óleo, de tinta… tudo me dá inspiração pra decorar minha casa”, disse ele.

Idosa mora sobre árvore

Rosilene Costa saindo da casa na árvore

Valéria Oliveira/ G1

Em 2013, sete meses depois do g1 entrar no ar, a idosa Rosilene Moraes Costa, de 63 anos, ficou localmente conhecida por morar sobre uma árvore há cerca de 10 anos, às margens do igarapé Caxangá, no antigo bairro Caetano Filho, em Boa Vista.

Uma rede, livros, sacolas com roupas e uma garrafa pet com água na temperatura ambiente ficavam no abrigo construído com pedaços de madeira amarrados uns aos outros e coberto com uma lona.

Ao ser questionada sobre o motivo pelo qual foi morar sobre uma árvore ela, que não tem filhos e nunca foi casada, explicou que gostava de ficar sozinha e da liberdade. “Gosto de ser livre”.

Homem bate em carro e deixa bilhete

Bilhete estava com o nome e o telefone para contato do servidor público

Bruno Perez

Também em 2013, a atitude de um servidor público de Roraima chamou atenção dos boa-vistenses. Após bater em um veículo estacionado, ele deixou um bilhete: ‘Bati o seu carro, ligue-me’. O recado continha o nome e o número de telefone do servidor.

Segundo ele, a situação foi desagradável e por isso se dispôs a arcar com o prejuízo causado. “Esta foi a única forma de se retratar com a condutora, já que esperei no local do acidente por alguns minutos alguém se manifestar, o que não ocorreu”.

Servidor público processa Gusttavo Lima

Mensagens enviadas por fãs do cantor Gusttavo Lima para o celular de um servidor público de Boa Vista

Montagem/g1

Um outro servidor público de Roraima processou o cantor Gusttavo Lima por ter número de celular citado em um hit do sertanejo. “Lembrei que tô bloqueado” é o trecho da música “Bloqueado”, e também a mensagem que recebia quase todos os dias, principalmente nos fins de semana.

O número dele, que tem o DDD de Roraima, é citado na música e gerou transtornos — o homem afirmou que já recebeu conteúdo pornográfico por mensagem. Ele recorreu à Justiça pedindo que o cantor pague uma indenização de R$ 48,4 mil por danos morais, mas perdeu a ação em 2022.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

pappa2200