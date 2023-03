Reportagem do Roraima Rural sobre agropecuária sustentável na Amazônia vence prêmio nacional da Embrapa

Reportagem mostrou como fazenda no interior de Roraima atua por meio da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). Material tem autoria da jornalista Raquel Maia e co-autoria de Raimesson Martins e Lucas Wilame, todos da Rede Amazônica Roraima. ILPF: estratégia de produção integra pecuária, atividades agrícolas e florestais

A reportagem “ILPF: estratégia de produção integra pecuária, atividades agrícolas e florestais”, do programa Roraima Rural, sobre agropecuária sustentável na Amazônia, venceu o prêmio nacional Rede ILPF de Jornalismo e Fotografia, promovido pela Embrapa. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (14).

De autoria da jornalista Raquel Maia, a reportagem venceu na categoria “audiovisual” e foi ao ar no dia 20 de novembro do ano passado (assista acima). O material teve co-autoria do repórter cinematográfico Raimesson Martins, e o repórter Lucas Wilame – todos da Rede Amazônica Roraima, onde é produzido o Roraima Rural.

A reportagem mostrou como o uma fazenda em Iracema, no interior de Roraima, atua com um sistema de produção que une criação de animais, cultivos agrícolas e plantio de espécies florestais para aproveitar de forma eficiente o espaço da propriedade reduzindo os impactos ambientais.

A técnica usada na fazenda é conhecida como integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), que dá nome ao prêmio. A entrega dos troféus aos vencedores ocorre no dia 22 de março, em Caldas Novas, Goiânia, durante a reunião técnica promovida pela Rede ILPF.

O tema da edição desse ano dos prêmios foi “Sistemas ILPF, intensificação sustentável por meio das tecnologias agropecuárias”. Ao todo foram inscritas 26 reportagens e 25 fotografias.

Em sua terceira edição, o Prêmio de Jornalismo teve cinco categorias, sendo que em uma delas, de reportagem em áudio, não houve candidatos elegíveis.

Roraima Rural

O Roraima Roraima é exibido aos domingos pela Rede Amazônica, afiliada à Globo. O programa está no ar desde 2020 com conteúdo rural, quadros específicos e reportagens voltadas para o agronegócio, destacando a produção e o homem do campo no estado.

