Reportagem especial revela estado de degradação da Cidade da Criança em Presidente Prudente e Prefeitura planeja privatização; VEJA FOTOS

Quando se fala em turismo em Presidente Prudente (SP) e região, é difícil não se lembrar do Parque Ecológico da Cidade da Criança Agripino de Oliveira Lima Filho e das atrações que o local oferece. Em contrapartida, o parque parece ter caído no esquecimento da administração municipal e das autoridades públicas, visto que muitos ambientes encontram-se com sinais de descaso e abandono. O prefeito Ed Thomas (sem partido) adiantou que planeja a privatização de todo aquele complexo.

A equipe de reportagem do g1 esteve no local, nesta quinta-feira (9), no período entre 10h e 12h30, e visitou sete atrações oferecidas pela Cidade da Criança.

Confira nesta reportagem especial o trajeto que o g1 percorreu e as situações encontradas!

Buracos no asfalto estão presentes ao longo de todo o parque

Asfalto danificado

Ao chegar à Cidade da Criança, o visitante se depara com uma estrada asfaltada com buracos ao longo de toda a via. Além disso, as manutenções dos chamados “tapa-buracos” deixaram ondulações na pista. Portanto, é necessário transitar com o veículo com cuidado e atenção, a fim de evitar danos no automóvel.

Buracos no asfalto estão presentes ao longo de todo o parque

Buracos no asfalto estão presentes ao longo de todo o parque

Outro ponto que necessita de cuidados redobrados do motorista é a via que dá acesso ao aviário. No local, há uma grande erosão às margens da proteção dos lagos de pesca. Na manhã desta quinta-feira (9), foi possível avistar um funcionário realizando a manutenção no local, porém, a grande quantidade de terra disposta sobre a pista é preocupante tanto para os motoristas quanto para os visitantes que transitam a pé.

Erosão nas proximidades do lago passa por reparos e acesso ao aviário fica parcialmente interditado

Lagos de pesca

Outro ponto que chama atenção são os decks dispostos aos pescadores. As estruturas de madeira disponíveis ao longo dos lagos demonstram ser frágeis e perigosas. Ao redor do lago direito, há erosões de terra sem proteções e de fácil acesso aos visitantes.

Estruturas frágeis podem colocar pescadores em risco

Erosões não estão sinalizadas no local próximo a um dos lagos

Os pescadores não possuem uma trilha específica sinalizada por onde percorrer a pé e acessar as margens do local. É possível adentrar por qualquer caminho, de qualquer lado, inclusive por meio das erosões.

Calçadas próximas as margens dos lagos estão danificadas

Além da pesca, há placas indicando a disponibilidade de pedalinhos para os visitantes. Porém, um dos funcionários do local afirmou que a atração está indisponível.

Durante toda a visita da equipe de reportagem nesta quinta-feira (9), foi possível notar que os lagos de pesca foram os mais frequentados durante a manhã.

Passeio de pedalinho está indisponível

Locais abandonados

Ao longo de toda a Cidade da Criança, as cadeiras de teleférico estão presentes. A estrutura cruza do início do kartódromo ao final dos brinquedos infantis para fazer os visitantes avistarem o local do alto. Ao chegar ao início do que aparentava ser o embarque nas cadeiras, o mato alto e os sinais de abandono chamam a atenção.

Teleférico aparenta sinais de abandono no embarque e no desembarque

Teleférico aparenta sinais de abandono no embarque e no desembarque

Teleférico aparenta sinais de abandono no embarque e no desembarque

Teleférico aparenta sinais de abandono no embarque e no desembarque

O local não está sinalizado com indícios de interdição ou manutenção, mas as marcas do tempo indicam que a atração está indisponível para uso. Porém, é possível acessá-la facilmente. O final do trajeto, localizado nos brinquedos infantis, também apresenta as mesmas características de abandono.

Em contrapartida, a “Fazendinha do Vô” encontra-se sinalizada. A placa indica “estamos realizando manutenção”, porém, não havia sinal de obras no local.

Fazendinha do Vô aparenta sinais de abandono

Kartódromo e Espaço Ayrton Senna

O Espaço Ayrton Senna é notoriamente a atração mais recente da Cidade da Criança. O local conta com um monumento de carro de Fórmula 1 e diversos banners que relatam a história do piloto brasileiro. Porém, a presença do sol forte dificulta desfrutar a nova experiência disponível.

Espaço Ayrton Senna estava conservado, porém, sem proteção solar

Espaço Ayrton Senna estava conservado, porém, sem proteção solar

Ainda durante a visita, a equipe avistou um funcionário realizando a manutenção na pista do kartódromo. Não foi possível identificar o trabalho específico executado, mas as marcas na pista aparentam estar em andamento há alguns dias. Para aqueles que desejam assistir às futuras corridas no local, também não há nenhum dispositivo para proteção de raios solares e chuvas.

Kartódromo recebia manutenção na pista nesta quinta-feira (9)

Próximo ao Espaço Ayrton Senna, não há cobertura pra proteção solar

Parque Aquático

Seguindo o trajeto disponível nas placas de orientação de turismo, a reportagem encontrou o Parque Aquático da Cidade da Criança completamente interditado. A sinalização disponível no local e na via impedia a continuação do trajeto com a utilização de veículos. Através das grades, foi possível observar a estrutura do parque com sinais de abandono.

Parque Aquático está interditado e não recebe visitantes

O local que abrigava os armários está destelhado e as piscinas estão vazias, com as pinturas descascadas. Além disso, os tobogãs, atrações muito procuradas pelos banhistas, mostram sinais de danos na estrutura causados pelo tempo em desuso e por falta de manutenção. É possível observar a ferrugem nos brinquedos à longa distância.

Tobogãs do Parque Aquático apresentam danos na infraestrutura

Parque Aquático está interditado e não recebe visitantes

Havia câmeras de monitoramento no local e placas que alertam a presença dos equipamentos.

Parque Aquático está interditado e não recebe visitantes

Ainda durante a visitação, foi possível avistar a presença de pássaros de grande porte, semelhantes aos urubus, na estrutura interna do parque.

Também não havia funcionários no local.

Parque Aquático está interditado e não recebe visitantes

Aviário

Neste local, foi possível observar os animais silvestres disponíveis no zoológico sendo cuidados e alimentados por instrutores da Cidade da Criança.

A estrutura física, por sua vez, carece da mesma atenção. O local denominado “Morada dos Pássaros” estava sujo, com fiação à mostra e objetos dispostos em uma das salas. Além disso, foi possível observar a ausência de algumas telhas.

Morada dos Pássaros apresentava danos na estrutura e sujeira

A equipe de reportagem também notou que a estrutura disponibilizada para separação dos turistas em relação aos pássaros falha no quesito proteção. Um dos visitantes que observava o local estava com uma criança, que olhava tudo com euforia. O menor de idade se desvinculou do pai e conseguiu passar pela proteção, ficando em contato direto com a grade que abriga os pássaros.

Morada dos Pássaros apresentava danos na estrutura e sujeira

Morada dos Pássaros apresentava sujeira nas calçadas

Durante o tour, foi necessário desviar o caminho comum dos visitantes algumas vezes por conta da presença de terra ao longo do trajeto. Na última parada, onde abriga os jabutis e a ema, algumas grades que limitam o espaço dos animais com as demais áreas estavam danificadas. Também no destino final, há uma concentração de terra.

Espaço onde abrigam os jabutis estão com grades danificadas

Diversos pontos do percurso do aviário estavam com terra

Diversos pontos do percurso do aviário estavam com terra

Além disso, foi possível observar a falta de grades em um dos locais do aviário e um espaço que aparenta estar em manutenção devido à presença de sinalização, porém, o espaço estava aberto para o acesso.

Grades do aviário estavam danificadas

Estrutura do aviário apresenta diversos danos

Segundo informações de um dos funcionários, a falta de estrutura do zoológico da Cidade da Criança não permite aceitar animais doados por outras instituições. Atualmente, é possível admitir apenas animais que são vítimas de maus-tratos e não possuem condições de sobreviver em hábitat natural.

Praça de alimentação

A maioria dos quiosques estava fechada, com exceção de um restaurante. A presença dos macacos é constante. Eles transitam livremente pelo local e é possível ter fácil contato com os mesmos.

As mesas e cadeiras disponíveis para alimentação dos turistas aparentam não receber manutenção há algum tempo, visto que estão com a pintura gasta.

Pinturas do espaço da praça de alimentação também estavam danificadas

Os danos na estrutura não são exceção no espaço destinado à alimentação. O restaurante em funcionamento possui madeiras quebradas e ausentes.

Algumas estruturas de madeiras de um dos restaurantes estavam quebradas

Brinquedos infantis

No final da visita, a equipe do g1 observou um dos cenários mais preocupantes da Cidade da Criança. Diversos brinquedos estão sem condições de uso e até aparentam riscos à segurança dos frequentadores, porém, a maioria das atrações não possuía sinais de interdição aparentes.

As camas elásticas são um dos pontos que mais chamam a atenção. Além de os equipamentos estarem visivelmente danificados pelo tempo, havia água parada ao redor dos brinquedos.

Camas elásticas no parque infantil estão com estruturas comprometidas

Ao longo do espaço, foi possível notar brinquedos quebrados e sem reparos, como as cordas rompidas e madeiras danificadas. A sujeira também estava presente na maioria dos espaços.

Parque infantil está com estruturas danificadas

Parque infantil está com estruturas danificadas

Outro ponto preocupante para a segurança das crianças são as casinhas. As madeiras que compõem as estruturas estão deterioradas, corroídas e sem manutenção, inclusive, no suporte de sustentação.

Casinhas no parque infantil estão com estruturas comprometidas

Casinhas no parque infantil estão com estruturas comprometidas

Casinhas no parque infantil estão com estruturas comprometidas

O que diz a Prefeitura

Ao ser questionado sobre as situações encontradas na Cidade da Criança, o atual prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas (sem partido), disse à TV Fronteira que pretende entregar o complexo para a iniciativa privada.

“O parque nós já temos todo um diagnóstico, um portfólio que foi entregue a secretarias de parceria do governo do Estado, para interessados participarem com certeza de um processo jurídico e a privatização. Para que Prudente seja uma entrada turística através da Cidade da Criança em um lugar que é grandioso demais, mas que a Prefeitura, por si só, com os impostos da nossa população, eu não posso priorizar lá”, disse o prefeito.

O chefe do Poder Executivo disse ainda que aguarda a liberação de uma verba de R$ 2 milhões vinda do governo estadual para a reforma do Parque Aquático.

“O meu foco é buscar recursos, como fiz no governo federal, mas foi o governo estadual que nos atendeu com R$ 2 milhões para reforma do Parque Aquático, simples assim. Encaminhamos todas as documentações e esperamos apenas a assinatura do convênio para a reforma do Parque Aquático”, afirmou.

O prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas (sem partido), planeja a privatização da Cidade da Criança

A Prefeitura de Presidente Prudente repassa pouco mais de R$ 540 mil por mês para o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) realizar a manutenção, a limpeza e o tratamento dos animais no parque ecológico. Porém, nos dois últimos anos, este valor vem diminuindo, bem como a quantidade de funcionários para fazer a zeladoria do local. A Prefeitura diz não ter dinheiro para aumentar este repasse.

“Eu tenho um limite de folha que eu não posso realmente ultrapassar”, ressaltou Ed Thomas.

Sobre as situações flagradas pela reportagem do g1 no asfalto, o prefeito disse que a prioridade não é pavimentar o local.

“A prioridade não é o asfalto lá na Cidade da Criança, que está deteriorado, é nos bairros. Nós temos asfaltos velhos que precisam de recapeamento e asfaltos novos que foram mal feitos e que precisamos recapear. Então, essa é a prioridade, mas sem deixar de perder o foco nesse lugar tão especial para os prudentinos”, concluiu.

Reportagem especial revela degradação da Cidade da Criança em Presidente Prudente

O que diz o governo do Estado

Em nota à TV Fronteira, o governo do Estado de São Paulo disse estar atento às demandas de Presidente Prudente, já realizou a entrega da ponte sobre o Córrego Mandaguari e firmou 50 convênios com o município, onde foram repassados mais de R$ 33 milhões para custeio de serviços em áreas prioritárias, sendo R$ 21 milhões exclusivamente para a área de saúde.

Além disso, citou que foram celebrados mais de 30 convênios, nos últimos anos, com investimentos de R$ 32,2 milhões por parte do Estado para infraestrutura urbana. Também mencionou a instalação do Programa Bom Prato, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Sobre a situação da Cidade da Criança, a nota citou que “as novas solicitações feitas pela administração municipal serão avaliadas pela área técnica do governo”.

Promotor de Justiça Jurandir José dos Santos acompanha a situação do parque

Ministério Público

O promotor de Justiça Jurandir José dos Santos, que acompanha a situação do parque, falou com a equipe de reportagem da TV Fronteira e disse que, apesar do recomendado pela Câmara Municipal, a Cidade da Criança não será fechada.

“Nós estamos acompanhando a situação da Cidade da Criança, recebemos o relatório de uma comissão feita pela Câmara Municipal, inclusive com recomendação de fechamento daquele empreendimento. Por conta disso, fizemos uma reunião com o município de Prudente, com o prefeito, secretários e o Ciop, órgão que administra aquele local. A conclusão é de que não há a necessidade de fechar o Parque Ecológico no todo, porque o Parque Aquático já se encontra fechado para reforma, dadas as condições em que está”, informou.

Santos ainda ressaltou que o Ministério Público acompanha o trâmite entre a Prefeitura, o Estado e o Ciop.

“O prefeito, os secretários, nos trouxeram a informação de que estiveram com o governo do Estado e de que há uma grande possibilidade de dotar o município de Prudente com recursos para reforma do Parque Aquático e pavimentação das vias de circulação e reforma do Parque Ecológico, alguns abrigos de animais. Por conta disso, nós demos um prazo de 30 dias para que o Ciop nos traga documentação a respeito de tudo que está fazendo ali, inclusive para atender a Vigilância Sanitária, e também para o município nos informar a respeito desses recursos que virão. Então, nós temos a expectativa grande de que isso ocorra ainda este ano para que a gente tenha aquele ambiente, que é muito bom para Prudente, totalmente reformado, para que a cidade e a região possam desfrutar”, finalizou o promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP).

O que diz o Ciop

Em entrevista à TV Fronteira, a diretora executiva do Ciop, Maria Heloisa da Silva Cuvolo, disse que o repasse da Prefeitura destinado ao consórcio teve reajuste a partir de fevereiro.

“O repasse atual é de R$ 480 mil. A partir de fevereiro, com o novo contrato, o valor foi reajustado para R$ 550 mil, observando o reajuste salarial dos funcionários e o aumento do vale-refeição. Esses valores são estimados pelo Ciop para a execução do contrato, mas nem sempre o município, Prudente ou qualquer outro município na execução dos contratos, tem força orçamentária para atender tudo. Então, na nossa avaliação, esse valor é o estimado e é o que a gente tem disponível no momento para atender”, disse a diretora.

Ainda de acordo com Maria Heloisa, algumas situações do parque não podem ser atendidas com urgência devido à redução orçamentária.

“Mais de 60% do valor é destinado ao pessoal. Nós temos 172 hectares de complexo turístico para cuidar, 60 hectares são roçáveis. Nós temos mais de 200 animais para cuidar com alimentação, médico, tudo, e nós temos todas as despesas que têm rubricas próprias. Então, nesse sentido, como foi apontado, de fato houve redução por limitação orçamentária do município. Então, nesse sentido, é que a gente acaba verificando algumas situações que não podem ser atendidas de urgência”, afirmou.

Diretora executiva do Ciop, Maria Heloísa, comenta que o repasse foi reajustado para R$ 550 mil

Segundo a diretora, a manutenção do Parque Aquático não é de responsabilidade do Ciop e a redução no quadro de funcionários se deu em relação a essa mudança no contrato.

“Hoje nós temos 66 funcionários, 16 são destinados à zeladoria. Faz mais de um ano, desde o último contrato, que o Parque Aquático já não é responsabilidade do Ciop. A nossa atuação lá é limitada à conservação das águas. Essa redução de funcionários foi em razão da redução de escopo do contrato”, ressaltou Maria Heloisa.

Devido à mudança no contrato, as obras no Parque Aquático serão realizadas pela própria Prefeitura.

“Como o parque não é objeto do contrato com o Ciop, todo esse valor vindo vai ser executado pela Prefeitura. Para que ele seja executado pelo Ciop, teria que haver um aditamento contratual, mas essas estimativas nós entendemos que foram obtidas de acordo com o funcionamento mesmo do parque”, pontuou.

Sobre as demais atrações na Cidade da Criança, a diretora disse que todas as estruturas estão funcionando normalmente.

“Nós vemos que hoje o parque não entrega para a população a questão do Parque Aquático só. Todas as outras atrações estão em pleno funcionamento”, afirmou.

“Nós entendemos que, vindo essa verba para a reativação do Parque Aquático, nós teremos a Cidade da Criança como era antes”, finalizou Maria Heloisa.

Carrossel está interditado para os visitantes

Cerca caída próxima ao estacionamento dos lagos de pesca

Calçadas do parque encontram-se rachadas

Local com sinalização de interdição encontrava-se aberto ao público

pappa2200