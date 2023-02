Represa do Broa em Itirapina tem queda de turistas após aumento de entrada no carnaval

Taxas ficam o dobro do valor até quarta-feira. Município tem carnaval de rua na cidade. Represa do Broa tem queda de frequentadores após aumento de tarifas

O movimento de turistas caiu neste carnaval em relação aos outros anos na represa do Broa, em Itirapina (SP), após o aumento das taxas de entrada.

Segundo o secretário adjunto de Turismo e Meio Ambiente, Cristiano Macedo, era esse o intenção da prefeitura quando dobrou os valores.

‘A gente elevou um pouco o valor porque nos outros carnavais a lotação era muito grande e a gente está no meio ambiente, então, preocupados com o meio ambiente, a gente subiu um pouco o valor e deu muito certo”, afirmou.

Nesta segunda-feira (20), o movimento na represa era bem tranquilo, mesmo com o calor intenso.

As tarifas mais altas valem apenas para o período do carnaval, até 18h de quarta-feira (22). Neste período, uma moto precisa pagar R$ 40 para entrar na área da represa, um carro, R$ 100 e um ônibus, R$ 2 mil.

O decreto com os novos valores foi publicado no Diário Oficial. A prefeitura argumentou que devido ao feriado aumenta o número de turistas que causam “inúmeros transtornos e dificulta que se ofereça uma infraestrutura adequada ao seu bom atendimento, principalmente no que tange à segurança dos mesmos”.

“Isso deu uma diferença muito grande porque algumas pessoas de longe acabaram não vindo e demos uma segurada nas excursões”, afirmou o secretário.

Segundo Macedo, a prefeitura optou por concentrar a programação de carnaval na cidade.

Veja a programação do carnaval em Itirapina para segunda e terça:

Com o tema #oisumido Itirapina terá um carnaval de rua, na Praça da Matriz, com atrações gratuitas.

20/02 – Segunda-feira

20h – DJ Guinexx

21h – desfile da escola de samba Mancha Verde de Araraquara, que participará do desfile juntamente com a escola de samba Voz do Morro, fantasias e blocos

23h30 – show com a Banda Cadeia Nacional

21/02 – Terça-feira

15h – Matinê

19h – DJ Guinexx

20h – show com a Banda Cadeia Nacional

Vito Califano