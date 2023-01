Represas do Alto Tietê fecham janeiro de 2023 com menor volume de chuva para o mês em oito anos

Dados foram divulgados pela Sabesp nesta terça-feira (31). Pluviometria do mês ficou em 142,5 milímetros, o que representa apenas 59,5% do esperado. As represas do Sistema Produtor Alto Tietê (Sipat) terminaram janeiro de 2023 com o menor volume de chuva em oito anos. Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a pluviometria acumulada até esta terça-feira (31) é de 142,5 milímetros.

A última vez em que o índice ficou abaixo disso no primeiro mês do ano foi em 2015, quando o total registrado não passou de 103,8 milímetros. Além disso, a chuva nestes 31 dias foi 59,5% menor do que a média histórica (confira o gráfico abaixo).

Na comparação com o ano passado, quando a pluviometria acumulada no último dia do mês ficou em 239 mm, a redução foi de 40,4%. Já na comparação com dezembro, houve um crescimento ligeiro de 0,30 milímetros de chuva.

Ainda de acordo com o balanço da Sabesp, esta terça-feira foi o segundo dia mais chuvoso do sistema Alto Tietê desde 30 de abril de 2022. Naquela data, a pluviometria era de 46,6 mm. Em seguida, vem 7 de dezembro, com 26,1 mm.

Situação nas represas

Com uma pluviometria menor do que a observada no ano passado, o volume operacional também caiu, considerando os reservatórios Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba. Há um ano, estava em 54% e agora passou para 49% da capacidade.

Volume operacional das represas do Alto Tietê (31/01)

Vittorio Rienzo