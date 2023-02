Representante do trap brasileiro, Matuê empolga público planetário

Artista foi o penúltimo no Planeta Atlântida 2023. Encerramento fica por conta de Vintage Culture. Matuê & 30praum no Planeta Atlântida

Um dos maiores artistas do trap brasileiro, Matuê subiu ao palco do Planeta Atlântida 2023 neste sábado (4) por volta das 2h40. O show do rapper aconteceu no Palco Planeta, teve participação de artistas da 30praum e empolgou o público na madrugada do último dia do festival.

“Quando a gente está junto, a gente consegue mostrar o contexto do nosso trabalho”, disse Matuê em entrevista ao g1 antes da apresentação. Ele disse ainda que tenta não criar expectativas, mas sim estar “preparado”. E preparação foi o que não faltou, com performance segura e conectada com o público.

O cantor abriu o show com “Máquina do Tempo” seguido de outros sucessos como “Vampiro” e “É sal”. A apresentação terminou com “777666”.

Veja o setlist do show

Máquina do Tempo

Cogulandia

Mantém

É sal

Banco

Antes

Anos Luz

Vampiro

A Morte do Autotune

Kenny – G

Brinca Demais

Flow Espacial

777666

