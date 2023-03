repubblica,-galbiati-supercapo-dell’economia.-lorusso-dalla-fnsi-a-bari

La redazione Economia de la Repubblica viene unificata con quella del settimanale Affari & Finanza, sotto la guida di Walter Galbiati. Curati da Galbiati anche il digitale e le iniziative speciali, con due redazioni, Milano e Roma. Per il versante digitale conta su Raffaele Ricciardi e Flavio Bini. Roberto Rho ha la delega per Affari & Finanza, Massimo Righi per le iniziative speciali. A Roma caporedattore è Luca Iezzi, vice Francesco Mimmo. Filippo Santelli lascia la guida dell’Economia di Roma, farà l’inviato.

Nell’organico del settore Economia c’è anche Raffaele Lorusso, che per due mandati è stato segretario nazionale della Federazione della stampa. Lorusso avrà sede a Bari.

Ufficio Stampa