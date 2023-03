repubblica,-mensurati-verso-l’addio-dopo-27-anni,-per-il-gambero-rosso

Alla fine del mese di marzo Marco Mensurati -salvo sorprese dell’ultimo minuto- lascia la Repubblica e il posto di capo della Cronaca di Roma, dove era arrivato da circa un anno e mezzo. Sotto la sua guida le pagine romane del quotidiano diretto da Maurizio Molinari hanno un carattere molto vivace e puntiglioso in tutte le direzioni. Numerosi e velenosi gli attacchi al Sindaco Gualtieri.

Mensurati dovrebbe andare nel gruppo del Gambero Rosso, casa editrice specializzata in enogastronomia attraverso la pubblicazione di guide, trasmissioni televisive, formazione, una rivista mensile, un sito web quotidiano, un settimanale digitale sull’economia del vino, una web tv e diverse applicazioni mobili. Ma la trattativa per farlo restare a Repubblica non è ancora conclusa.

Mensurati, romano, 48 anni, è a Repubblica dal 1996. Ha scritto reportage sullo sport e sui fatti di cronaca in Italia e all’estero. Si è occupato di Formula 1 e degli scandali del calcio. Ha seguito le tragedie del terrorismo, dal Bataclan agli attacchi a Londra. Ha seguito da Caracas la crisi venezuelana e la “stagione dei porti chiusi” a bordo delle navi Ong nel Mediterraneo centrale. Dal giorno della sua istituzione, ha fatto parte del “pool inchieste” di Repubblica. Ha insegnato giornalismo investigativo all’università Lumsa di Roma. E’ anche uno dei fondatori del ristorante romano “Eggs” a Trastevere.

