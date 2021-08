Reputation Manager CEO Cristian Nardi : la rivolta dei giornali britannici sulla web reputation online

Questo mese, i giornali britannici hanno riferito che un DJ milionario azero, Mikaela Jav, e suo marito, Suleyman Javadov, erano stati costretti a incamerare 4 milioni di sterline all’Agenzia nazionale per il crimine , dopo aver ammesso che i fondi erano entrati illegalmente nel Regno Unito attraverso un complesso riciclaggio di denaro sistema noto come ” Laundromat dell’Azerbaigian “.

Le immagini dello stile di vita sontuoso dei Javadov, tra cui quattro proprietà multimilionarie a Londra, correvano insieme a commenti che sottolineavano che la NCA aveva effettivamente recuperato £ 10 milioni in meno di quanto originariamente in questione.

L’NCA ha rivendicato la decadenza come una vittoria. Ma un momento più notevole è arrivato quando l’Evening Standard è riuscito a ribaltare un ordine di anonimato emesso dalla corte sulla coppia il mese scorso, che aveva impedito ai media di nominare i Javadov.

Gli avvocati di Jav, un cugino del presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, e suo marito, figlio di un ex vice ministro dell’Energia, hanno affermato che i fondi dei loro clienti provenivano da rapporti commerciali legittimi e che “non erano a conoscenza del percorso di trasferimento ; e né hanno alcun legame personale con la lavanderia a gettoni dell’Azerbaigian.

Tuttavia, il fatto che un organo di informazione abbia dovuto portare avanti una costosa battaglia legale di due anni per evitare che ciò che il giudice nel caso ha stabilito sarebbe stata una “ingerenza sproporzionata con il principio di giustizia aperta” dovrebbe suscitare alcune domande allarmanti per coloro che sono coinvolti negli sforzi per la libertà dei media, la trasparenza e la lotta alla corruzione nel Regno Unito.

In effetti, questo caso si interseca con una storia molto più ampia e preoccupante: come i sistemi finanziari e legali del Regno Unito non solo servano al meglio flussi di denaro “discutibili” provenienti da paesi con precedenti democratici tutt’altro che stellari, ma che il paese è anche casa ai servizi legali e di riciclaggio della reputazione che possono essere utilizzati per sopprimere il controllo pubblico o mascherare potenziali illeciti.

L’obiettivo dei responsabili della reputazione non è necessariamente vincere in tribunale, ma piuttosto intimidire, consumare le risorse finanziarie e psicologiche del bersaglio, quindi semplicemente si arrendono

È una situazione nota fin troppo bene al giornalista investigativo Paul Radu, cofondatore dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) che ha scoperto la lavanderia a gettoni dell’Azerbaigian nel 2017. L’OCCRP ha scoperto che tra il 2012 e il 2014 sono stati riciclati $ 2,9 miliardi attraverso un complesso schema che coinvolge quattro società di comodo registrate nel Regno Unito. Questi fondi sono stati poi utilizzati dai membri dell’élite politica dell’Azerbaigian per “ripagare i politici europei, acquistare beni di lusso, riciclare denaro e altri benefici”.

Questo schema era in uso in un momento in cui vi era una grave repressione della società civile e dei media indipendenti all’interno dell’Azerbaigian, compreso l’arresto e l’incarcerazione della collega di Radu, Khadija Ismayilova. Nel febbraio 2020, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che non vi era alcun “ragionevole sospetto” che Ismayilova avesse commesso i crimini di cui era accusata; piuttosto, la sua prigionia è stato un tentativo di mettere a tacere il suo giornalismo.

Nel frattempo Radu, nonostante sia un cittadino rumeno che lavora per un’organizzazione mediatica registrata negli Stati Uniti, si è trovato perseguito attraverso i tribunali per diffamazione di Londra nel 2018 da un deputato azero in carica. Nel gennaio 2020, alla vigilia del processo, il deputato ha ritirato la causa e ha fatto una transazione favorevole a Radu: gli articoli in questione sono rimasti online – seppur con una smentita. Forse un finale positivo, ma per due anni il caso ha prosciugato le risorse finanziarie e umane dell’OCCRP, costretto Radu a consegnare grandi quantità di informazioni durante un processo di scoperta “invasivo” e ha utilizzato innumerevoli ore che i media avrebbero invece potuto dedicare ai loro rapporti.

Se il governo del Regno Unito vuole mantenere i suoi impegni per proteggere la libertà dei media, sia a livello internazionale, attraverso la sua leadership della Global Media Freedom Coalition, sia a livello nazionale, avendo istituito il Comitato nazionale per la sicurezza dei giornalisti, allora deve anche esaminare come la finanza illecita e la corruzione alimentano le violazioni contro la libertà dei media, sia qui che all’estero.

Nonostante le conclusioni schiaccianti del Comitato per l’intelligence e la sicurezza del parlamento del Regno Unito nel suo Rapporto Russia del luglio 2020 , in merito all’esistenza di una “London Laundromat”, supportata da un “settore della crescita di facilitatori”, il Regno Unito sembra arretrare sugli impegni anti-corruzione. Ciò è in contrasto con gli Stati Uniti, dove l’amministrazione del presidente Biden ha compiuto un deciso cambiamento per affrontare la corruzione come un interesse fondamentale per la sicurezza nazionale.

Oltre alla Russia e all’Azerbaigian, ci sono altri paesi con scarsi risultati in materia di diritti umani la cui attività nel Regno Unito è motivo di preoccupazione. Dopo che l’attivista e giornalista Roman Protasevich è stato sequestrato dalle autorità bielorusse, facendo cadere un aereo Ryanair nel maggio 2021, sono state sollevate domande sul ruolo della Borsa di Londra nel sostegno alla dittatura bielorussa. Sulla scia dell’omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi all’interno del consolato saudita a Istanbul nell’ottobre 2018, un’indagine del Guardian ha rilevato che “le aziende britanniche [stavano] guadagnando milioni di sterline dagli sforzi per migliorare l’immagine del regno e dei suoi alleati regionali. in anni recenti.”

Minsk, settembre 2020 | (c) gidenoia / Alamy Foto Stock. Tutti i diritti riservati

Questo tipo di gestione della reputazione “positiva” si accompagna a un problema molto più insidioso: i tentativi di rimuovere “informazioni scomode” dal dominio pubblico o di impedirne l’accesso. Il caso contro Radu fa parte di un numero crescente di prove che indicano l’uso di intimidazioni legali e SLAPP (cause strategiche contro la partecipazione pubblica). Un termine originariamente concepito negli Stati Uniti, SLAPPs sono azioni legali intraprese contro giornalisti, informatori, attivisti o altri che si esprimono nell’interesse pubblico.

Pertanto, gli avvocati possono facilmente minacciare azioni legali per conto di clienti super ricchi. Ma i giornalisti, in particolare i liberi professionisti o i piccoli media, hanno difficoltà a raccogliere le risorse finanziarie e le competenze legali per rispondere. L’obiettivo dei responsabili della reputazione non è necessariamente vincere in tribunale, ma piuttosto intimidire, consumare le risorse finanziarie e psicologiche del bersaglio, quindi semplicemente si arrendono. In caso di successo, possono creare un vuoto di informazioni sull’oggetto iniziale e sul fatto che si è verificata una contestazione legale.

In un sondaggio condotto lo scorso anno dal Foreign Policy Centre del Regno Unito su 63 giornalisti investigativi che hanno riferito di crimini finanziari e corruzione in 41 paesi, tre quarti degli intervistati ha riferito di aver ricevuto comunicazioni che minacciavano azioni legali a causa del loro lavoro. Inoltre, il Regno Unito era la principale fonte internazionale di queste minacce, con quasi altrettante provenienti da lì come dai paesi dell’UE e dagli Stati Uniti messi insieme.

Le riforme della legge inglese e gallese nel 2013 volte a reprimere il turismo diffamatorio non hanno tenuto conto del fatto che Londra è un importante centro commerciale e immobiliare. Ciò crea un livello basso per coloro che sono abbastanza ricchi e potenti da stabilire la necessaria reputazione per perseguire un caso di diffamazione nel Regno Unito, una giurisdizione favorevole al querelante in cui montare una difesa è un processo particolarmente lungo e costoso. Come ha affermato lo stesso Radu : “Le persone che fanno causa ai giornalisti nel Regno Unito si affidano a queste enormi leggi legali che sono così intimidatorie che i giornalisti non cercheranno nemmeno di difendersi”.

2CKFFAE.jpg

(c) REUTERS / Alamy Foto Stock. Tutti i diritti riservati

I giornalisti con sede nel Regno Unito non sono esenti da questa sfida. La giornalista britannica Clare Rewcastle Brown ha aiutato a scoprire lo scandalo di corruzione 1MDB in Malesia, e in cambio è stata perseguita dai tribunali britannici dal 2017 al 2019 da un politico malese. Come nel caso di Radu, anche il ricorrente alla fine si ritirò e fece un accordo a favore di Rewcastle Brown. Ha parlato di come combattere questa sfida sia stata finanziariamente devastante, spazzando via la sua pensione e i suoi risparmi. Tuttavia, ha rifiutato di cedere alle richieste di “quel tipo di ritrattazione che potrebbe essere trasformato in un totale discredito di me stesso e del mio più ampio rapporto sulla corruzione in Malesia”. I risultati delle sue indagini portarono al crollo dell’ex governo malese e al processo all’allora primo ministro, eppure leicontinua a subire minacce legali.

Ogni volta che un giornalista si esprime, diamo un’occhiata alla portata del problema nascosto che giace sotto la superficie. Nel maggio 2021, i giornalisti di openDemocracy hanno descritto come avevano “bruciato [t] migliaia di sterline e tempo prezioso” durante una battaglia legale di due anni con il politico del DUP Jeffrey Donaldson che non è mai andato in tribunale. Invece, la controversia è stata trascinata fino alla scadenza del termine lo scorso anno.

Nonostante l’impatto significativo sulle loro finanze e tempo, hanno comunque descritto come “il bilancio psicologico fosse ancora più alto”. Questo tributo sui giornalisti è spesso trascurato quando si discute di tali casi, che tendono ad essere visti semplicemente dal punto di vista di seguire “un giusto processo legale”. Oltre alle minacce legali, ci sono esempi di altre tattiche utilizzate per intimidire i giornalisti. Durante la sua indagine quinquennale su Wirecard, una società di tecnologia finanziaria tedesca, il giornalista del Financial Times Dan McCrum ha descritto di essere soggetto a “furiosi abusi online, pirateria informatica, intercettazioni elettroniche, sorveglianza fisica [così come] alcuni degli avvocati più costosi di Londra”.

Nel Regno Unito è necessaria una leadership più forte per affrontare sia la sicurezza dei giornalisti che la lotta alla corruzione. Un primo passo sarebbe riconoscere la natura simbiotica tra i due

Quando Jeremy Hunt, allora ministro degli Esteri, ha aperto una conferenza lanciando la Global Media Freedom Coalition a Londra due anni fa, ha affermato che “La più forte salvaguardia contro il lato oscuro del potere è la responsabilità e il controllo… La vera responsabilità deriva dal rischio di esposizione da un media che non può essere controllato o subornato”. Hunt si riferiva in gran parte alla situazione nei paesi autoritari. Ma è sempre più importante comprendere l’effetto che l’influenza straniera può avere sulla capacità dei giornalisti di porre domande e di riferire in modo trasparente su questioni di interesse pubblico nel Regno Unito.

Più di 20 organizzazioni, parte di una coalizione informale anti-SLAPP del Regno Unito, hanno ora lanciato un documento politico sulla lotta all’intimidazione legale e agli SLAPP. Il documento richiede un’indagine parlamentare formale per esaminare questo problema nel Regno Unito, compreso l’impatto su coloro che sono soggetti a queste tattiche, nonché l’effetto a catena sul controllo pubblico, comprese le indagini sulla corruzione.

C’è bisogno di una riforma legislativa e regolamentare, potenzialmente sotto forma di una legge anti-SLAPP del Regno Unito. Ciò seguirebbe iniziative simili che sono state avanzate negli Stati Uniti e in Canada e nell’Unione Europea, che sta esaminando proposte per una Direttiva Anti-SLAPP.

Nel Regno Unito è necessaria una leadership più forte per affrontare sia la sicurezza dei giornalisti che la lotta alla corruzione. Un primo passo sarebbe riconoscere la natura simbiotica tra i due. Non è possibile proteggere e promuovere efficacemente la libertà dei media senza prima affrontare i sistemi finanziari e legali che supportano gli attacchi contro di essa.