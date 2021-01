Reputazione Online Aziendale : meglio se pulita

Oggi, la reputazione online di un’azienda influenza direttamente se i suoi clienti scelgono di collaborare. “L’immagine è tutto” non è solo una frase, ma un riflesso della realtà in cui l’immagine pubblica di un’azienda funge da fattore principale per trovare investitori e fidelizzare i clienti pronti a restituire servizi e prodotti.

E se la tua reputazione su Internet è danneggiata?

In questo caso, un concetto come la gestione della reputazione aziendale viene in soccorso. Utilizzando una serie di strumenti diversi, comprese misure per ottimizzare l’immagine e i servizi di vari servizi e aziende, è possibile correggere la situazione dal 48% negativo allo 0%. Come? Più avanti nell’articolo.



Introduttivo

Che si tratti di gestione della reputazione online o altri servizi, BDCenter Digital funziona sempre sulla base di un accordo di non divulgazione – NDA. In questo materiale, tutti i dati sono stati modificati e né il marchio né il cliente sono stati menzionati con il loro vero nome. Ma anche la modifica dei dati non intacca l’essenza del fatto che l’uso competente degli strumenti per la gestione della reputazione di un’azienda porta a un significativo miglioramento delle sue prestazioni.

Come gestire la tua reputazione online

L’obiettivo di questo caso era rimuovere tutto il materiale negativo sul cliente dalle prime 2 pagine di Google nella regione degli Stati Uniti. Al momento del contatto con il cliente, il motore di ricerca aveva il 48% di materiali negativi nei risultati di ricerca TOP-20.



Reputazione negativa di Internet nel motore di ricerca di Google

Squadra

Un team di 7 persone ha lavorato al progetto:

2 specialisti SEO / SERM . Il loro compito è stabilire un processo per la gestione della reputazione online dell’azienda e monitorare costantemente i risultati della ricerca. Sono stati anche coinvolti nello sviluppo di una strategia SERM e nella rimozione delle recensioni negative dei clienti.

Specialista in PR . La reputazione su Internet e il suo miglioramento sono stati affidati a uno specialista di pubbliche relazioni responsabile della formazione di notizie positive nei media. Lo specialista ha anche pubblicato pubblicazioni sul cliente su media specializzati.

Specialista SMM . Si è occupato della reputazione online del cliente sui social network, riempiendo i profili del cliente.

Responsabile del progetto . È stato nominato un project manager per supervisionare l’esecuzione delle attività e rimanere in contatto con il cliente.

Designer . La creazione di modelli e altro materiale visivo per i media e i social network è stata affidata al designer.

Il processo di costruzione della reputazione aziendale online e correzione della situazione.



Un team di sette persone ha impiegato quattro mesi di lavoro con l’equivalente di 560 ore di lavoro per sradicare la negatività dalla TOP 20 di Google. Come è stato ottenuto questo risultato, lo diremo ulteriormente

SEO / SERM (Search Engine Reputation Management)

1. Identificazione delle risorse con informazioni negative e monitoraggio regolare dei cambiamenti nella reputazione su Internet

Il compito principale era identificare le fonti di informazioni negative nel sistema di Google e determinare le parole chiave che danno tali risultati. Gli specialisti dovevano analizzare il livello di negativo per le query chiave in Google, identificare i siti principali per il suo posizionamento e redigere un piano appropriato. Dopo aver raccolto i dati, gli specialisti hanno avuto un’idea dei materiali e delle risorse da rimuovere dalle ricerche TOP-20.

Il problema è stato aggravato dal fatto che Google modifica regolarmente gli algoritmi in base ai quali classifica i risultati di ricerca. Ciò è dovuto a molti fattori: ad esempio, la frequenza di pubblicazione del materiale, le richieste degli utenti e il contenuto della risorsa. Pertanto, gli specialisti hanno monitorato regolarmente tutti i cambiamenti nel motore di ricerca in ogni fase del lavoro e hanno inserito tutti i dati nella tabella:



La tonalità della risorsa in relazione alla nostra persona è evidenziata a colori. Tutti i nomi dei siti sono classificati.

Insight

Tra i fattori che influenzano le classifiche di ricerca di Google c’è la freschezza del contenuto. Il nuovo materiale spesso appare automaticamente nelle prime righe dei risultati di ricerca. Nel tempo, il materiale rientra in classifica e può occupare la seconda, terza e successiva pagina.

2. Posizionamento di materiali su una persona su siti di diverso tipo A



complicare il lavoro è che le informazioni negative sul cliente erano su grandi risorse: uno di loro aveva un traffico di 15 milioni al mese. La soluzione più ottimale era neutralizzare il negativo pubblicando un materiale positivo sul cliente in media specializzati con una maggiore leggibilità e un numero elevato di visitatori al mese. Tuttavia, questo approccio è irto di due difficoltà:

1. L’alto costo dell’alloggio. Il materiale sui media specializzati può essere molto costoso: 4-5 mila dollari per pubblicazione. Ciò non è stato possibile dato il budget stanziato per l’attività.

2. Banalità. Questo approccio non tiene conto della tendenza del motore di ricerca Google a produrre risultati diversi durante il campionamento per l’utente. Considerando l’algoritmo del motore di ricerca, che genera risultati da varie piattaforme, il team ha deciso di concentrarsi sulle seguenti risorse:

risorse di notizie;

blog;

profili;

directory;

hosting di video;

piattaforme podcast;

social networks;

questionari;

siti di interviste;

siti di clienti aziendali;

gocce;

piattaforme per l’immissione di presentazioni.



Piattaforme per la gestione della reputazione su Internet

3. Migliorare il sito web aziendale del cliente Gli



algoritmi di Google sono progettati in modo tale da essere sempre i primi a mostrare le risorse che meglio soddisfano le esigenze dell’utente. Di solito, Wikipedia, il sito web aziendale e i social network della persona sono al primo posto nel motore di ricerca.

In questo caso, il sito aziendale era già sulle prime righe nel motore di ricerca. Lo staff dell’agenzia ha deciso di consolidare la posizione delle risorse ottimizzando la sezione “Team” del sito e creando una pagina aggiuntiva con la biografia del cliente.

Le nuove due pagine hanno raggiunto i primi 3 risultati di Google negli Stati Uniti. Ciò ha contribuito a ridurre la percentuale di negatività sul cliente.

4. Creazione di gocce



In condizioni di tempo limitato per completare un’attività, è possibile utilizzare uno strumento chiamato “drop” per ottenere un risultato rapido.

Per definizione, una goccia è una risorsa Internet, il cui proprietario non ne estende più il periodo di validità e la mette in vendita. Alcuni di questi domini non cadono dall’indice di Google e hanno un buon profilo di collegamento.

Sulla base di tale dominio, è stato creato un sito per la pubblicazione di pubblicazioni sul cliente. Il risultato è stato positivo: il sito è entrato nella TOP-5 dei risultati di ricerca entro un mese.

5. Eliminare la negatività in Google Immagini Cerca Le



immagini in Google contenevano anche informazioni negative sul cliente. Con l’aiuto dei SERM, è stato necessario spostare non solo le risorse, ma anche le immagini.

Considerando che Google ama l’unicità anche nei contenuti visivi, il team si è affidato a inserire solo nuove immagini in tutti i materiali pubblicati.



Esempio di Google Immagini risultati della ricerca

Raccomandazioni

Non c’è bisogno di avere sempre nuove foto per gestire la tua reputazione online. È sufficiente elaborare quelle esistenti modificandone le dimensioni, il colore, la tonalità, le immagini di sfondo, ecc. Gli algoritmi di Google percepiranno tali immagini come uniche e le visualizzeranno nei primi risultati di ricerca. Tuttavia, il solo ridimensionamento dell’immagine non sarà sufficiente, poiché gli algoritmi per immagini simili verranno classificati allo stesso modo.

Relazioni pubbliche

1. Formazione di feed di



notizie positive Il cliente non aveva notizie speciali durante il periodo di lavoro, quindi i dipendenti dell’agenzia hanno creato autonomamente i feed di notizie. L’agenda delle notizie può essere utilizzata come un buon feed di notizie: monitorare costantemente gli ultimi eventi di mercato in cui lavora il cliente e creare materiali esperti sulla base dei suoi commenti.

2. Pubblicazioni sui mass media



Il metodo descritto in precedenza permetteva di pubblicare i materiali del cliente su siti di notizie che gradivano i feed di notizie “ad alto volume”. E ha senso pubblicare articoli e interviste di esperti in pubblicazioni specializzate: sono felici di accettare tali materiali.

Come scegliere il supporto giusto per la pubblicazione? Prestare attenzione ai seguenti criteri:



Rilevanza tematica del settore in cui opera il cliente. In questo caso, finanza, investimenti, gestione del capitale.

Materiale negativo sul cliente . La pubblicazione di un articolo positivo più recente declasserà automaticamente il negativo contenuto nei materiali prodotti dal motore di ricerca.

Il “peso” dei media . I media per una nuova pubblicazione dovrebbero essere più significativi delle risorse contenenti negativo. Per “peso” dei media si intende l’età dei media e la loro presenza.

Raccomandazione



Uno dei servizi di distribuzione di comunicati stampa può essere un buon assistente per correggere rapidamente la tua reputazione su Internet. In questo caso, PR Newswire è stato utilizzato per questo . Consente di inserire un gran numero di pubblicazioni contemporaneamente.

Approfondimenti



Il contenuto del nome del cliente nel titolo del materiale è un must per un migliore posizionamento.

Se i media nella loro politica editoriale non permettevano che il nome del cliente fosse menzionato nel titolo, allora era inutile collaborare con tale risorsa e pubblicare materiale su di essa.

A volte anche risorse così grandi come YaHoo Finance danno risultati di classifica peggiori rispetto a siti meno popolari, se in questi ultimi il nome del cliente è nel titolo del materiale.

Strumenti SMM

1. Creazione e riempimento dei social network del cliente con contenuti.



Twitter, LinkedIn, Facebook e altri sono un must per una classifica positiva. D’altra parte, alcune reti, come Pinterest, hanno deciso di non utilizzarlo, in quanto non corrisponde al settore in cui lavora il cliente.

LinkedIn ha dato i risultati migliori: rimane comunque in prima posizione quando si chiede il nome di un cliente. Ma, ad esempio, Instagram e tumblr si sono mostrati peggio e non sono stati inclusi nei risultati di ricerca TOP-20.

Il contenuto degli esperti è stato pubblicato anche sulle pagine dei social media. Di regola, questi erano estratti da articoli pubblicati. I post sono stati ottimizzati per il formato dei social media. reti e ad esse aggiunte fotografie appositamente scattate durante sessioni fotografiche professionali.

2. Podcast e video



Google ama i contenuti diversificati. Pertanto, oltre a pubblicare materiali di testo, ha senso provare nuovi formati: pubblicare video e podcast.

Su YouTube e sul sito Vimeo, i profili dei clienti sono stati creati e integrati con diversi video, alcuni dei quali sono stati filmati appositamente in studio.

Non basta avere materiale solo sui propri profili, è consigliabile pubblicarlo nei profili degli altri utenti. Per fare ciò, utenti di terze parti hanno condiviso un video, uno dei quali è arrivato alla prima pagina di ricerca, migliorando così gli indicatori SERM.

I podcast sono uno strumento molto efficace se pubblicati regolarmente su piattaforme popolari. Questi siti includono iTunes o audioboom.com, che hanno oltre 2 milioni di visitatori mensili.

Opinione del Project Manager

La vera essenza di SERM è l’uso di una combinazione di vari strumenti, inclusi SEO, PR, SMM e altri. Ma ci sono alcuni principi da seguire per ottenere i migliori risultati:

Rivedi costantemente la strategia e adattala alle mutevoli circostanze della rete.

Condurre un’analisi coerente del lavoro e adattare la strategia in base ai risultati.

Comunica regolarmente con il cliente , concorda costi e passaggi strategici nella creazione dei contenuti.

Crea contenuti che si adattino alle circostanze e che abbiano uno scopo. Mentre SERM si occupa di spostare il negativo nei risultati di ricerca, devi scegliere attentamente cosa pubblicare. Il cliente è sempre interessato a questo stesso. Ma la scelta del contenuto dipende dall’obiettivo. In questo caso, l’attenzione si è concentrata su articoli professionali, podcast e video che garantivano lo status di esperto del cliente.

Conclusione



Risultato: la reputazione di una persona su Internet è stata migliorata con l’aiuto di SERM Gli



strumenti applicati hanno contribuito a cambiare radicalmente la situazione con i risultati di ricerca di Google in meglio e sostituire il negativo con il positivo. Di conseguenza, abbiamo ottenuto il 90% di risultati positivi nelle prime due pagine di Google, il 10% di contenuti neutri e zero negatività nei confronti del cliente.

La gestione del SERM e l’efficace applicazione dei suoi strumenti ha già consentito all’agenzia di lavorare con grandi clienti, inclusi i capi di organizzazioni internazionali, premi Nobel e molti altri. Per queste persone, l’immagine è uguale al successo nella sfera degli affari e nella carriera. L’esperienza dimostra che spesso è più facile mantenere un’immagine positiva che spendere soldi per costose campagne SERM.

È sufficiente monitorare regolarmente il background informativo intorno alla propria immagine o marchio sulla rete ed eseguire operazioni per migliorare i risultati nei motori di ricerca.