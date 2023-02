Resende começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 a partir de segunda-feira

Imunizante funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Veja quem faz parte do grupo prioritário. Doses da vacina bivalente contra Covid-19 chegaram ao Espírito Santo

Resende (RJ) vai começar a aplicar na população a vacina bivalente contra Covid-19 a partir desta segunda-feira (27).

Segundo a prefeitura, nesta primeira etapa, a dose será destinada a idosos acima de 80 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos e pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência e residências inclusivas.

A vacina será disponibilizada no Centro Municipal de Imunização, de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h. A unidade está localizada na Rua Doutor João Maia, no Centro.

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

Para receber a dose, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS e comprovante de vacinação das doses anteriores. No caso dos imunossuprimidos, também deve-se levar um laudo ou receita médica que comprove a condição clínica.

Fazem parte do público-alvo:

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea

Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses 20 mg/dia de prednisona ou equivalente por 14 dias

Crianças que usam prednisona equivalente 2mg/dia por quilo por mais de 14 dias até 10 kg

Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão

Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias); pessoas com doença renal crônica em hemodiálise

Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses

Pessoas com neoplasias hematológicas

