Reserva de vagas em escolas da rede estadual de ensino começa nesta terça, 24, em RO

Processo é feito de forma online. Pais ou responsáveis terão até 24 horas para comparecer à escola com toda a documentação exigida para efetivar a matrícula. A partir de terça-feira (24), pais ou responsáveis podem fazer a reserva de vagas em escolas da Rede Estadual de Ensino de novos estudantes. O processo é feito todo pela internet e pode ser feito até o dia 28 de janeiro.

Reserva de vagas em escolas de Rondônia

Reprodução

No portal (clique aqui), os pais ou responsáveis devem possuir o login e a senha para realizar a reserva de vaga do estudante, indicando o município, modalidade, ano escolar, período e escola disponibilizada no site. Para finalizar, os interessados devem clicar em Reservar.

Efetivação da matrícula

Após concluir esse processo, os pais ou responsáveis terão até 24 horas para levar a documentação à escola, onde farão a efetivação da matrícula.

Será necessário apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

Original da declaração de transferência (ou Histórico Escolar);

Cópia da RG e CPF do aluno (caso não tenha RG, cópia da Certidão de Nascimento);

Cópia do Comprovante de Residência; (Conta da Energia);

2 fotos 3×4 (recentes);

Cópia do RG e CPF dos responsáveis;

Cópia do Cartão do SUS;

Cópia do Cartão Bolsa Família e NIS do aluno.

Vito Califano