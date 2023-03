Resgate de 56 pessoas em situação semelhante à escravidão é o 3º maior da história do RS, diz MPT

Operação conjunta entre Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego foi realizada na sexta-feira (10) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Entre os resgatados, havia dez adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, segundo as autoridades. Trabalhadores foram resgatados de situação análoga à escravidão em Uruguaiana

Ministério Público do Trabalho/Divulgação

O resgate de 56 pessoas em situação semelhante à escravidão em duas lavouras de arroz no interior de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, é o maior no município e o terceiro maior da história do estado. A informação consta nos registros oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Público do Trabalho (MPT).

O resgate de 207 pessoas em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, em fevereiro deste ano, foi o maior da história do estado, conforme o MPT. A segunda maior operação ocorreu em abril de 2022, quando foi identificada uma série de irregularidades contra um grupo de 80 pessoas que trabalhavam na colheita da maçã, no município de Bom Jesus. Veja lista abaixo.

Trabalho escravo Uruguaiana

Polícia Federal

Jornada exaustiva e condição degradante

A operação em Uruguaiana foi desencadeada a partir de uma denúncia de que haveria jovens trabalhando sem carteira assinada e em condições degradantes. Ao chegar ao local, a fiscalização identificou adolescentes e adultos em situação de escravidão.

Os trabalhadores atuavam na poda do arroz e no uso de agrotóxicos. Para a poda, eram usadas facas domésticas. Para o agrotóxico, era usada uma barra química.

As jornadas de trabalho começavam às 7h e terminavam às 17h, com intervalo entre 11h e 13h. No entanto, para ir até às lavouras, era necessário pegar um ônibus, então, os dias iniciavam às 4h30. Até chegarem em casa de volta, eram 19h30. A rotina se repetia diariamente. Parte do trajeto até as lavouras era feito a pé, sob o sol.

Os trabalhadores recebiam R$ 100 por dia de trabalho e o pagamento era feito semanalmente. O agenciador era quem pagava. Ele recebia dos responsáveis pelas lavouras e repassava uma parte do valor para os trabalhadores.

”Não é só um trabalho braçal ao sol, é esse trabalho sem fornecimento de água, sem local para guardar alimento e fazer a refeição. A comida deles azedava e eles tinham que repartir o que não azedava entre eles. Sem local de descanso, então muitas vezes tinham que dormir embaixo do ônibus, que era onde tinha sombra”, afirma o auditor-fiscal do trabalho Vitor Siqueira Ferreira.

Galpão onde parte dos trabalhadores dormia em Uruguaiana

Ministério Público do Trabalho/Divulgação

Os órgãos de fiscalização trabalham para identificar quem são os empregadores dos trabalhadores resgatados. A suspeita é que uma empresa tenha contratado o agenciador que forneceu a mão de obra. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança.

A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz), entidade que representa as associações de arrozeiros regionais, disse, em nota, que “estará acompanhando as apurações decorrentes do caso concreto, de modo a colaborar com seus devidos esclarecimentos” (leia a nota, na íntegra, abaixo).

Já o governo do estado divulgou, também em nota, que “fez os atendimentos iniciais para acolhimento dos resgatados” (leia a nota, na íntegra, abaixo).

Com o caso de Uruguaiana, o RS já soma 265 trabalhadores resgatados em condições de escravidão nos primeiros meses de 2023. Ao longo de todo o ano passado, foram 156 ocorrências desse tipo.

Operação resgata 56 pessoas em condição semelhante à escravidão em fazendas de arroz no RS

Maiores resgates no RS

2023: 207 trabalhadores são resgatados durante a safra da uva, em Bento Gonçalves

2022: 80 trabalhadores são resgatados durante a colheita da maçã, em Bom Jesus

2023: 56 trabalhadores são resgatados em lavouras de arroz, em Uruguaiana

Nota do governo do estado

“As secretarias de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional estão acompanhando o caso desde ontem. A Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (Coetrae) foi acionada já a partir da articulação de Grupo de Trabalho criado por ordem de serviço do governador, após o caso de Bento Gonçalves.

A SJCDH fez os atendimentos iniciais para acolhimento dos resgatados e verificou-se que todos são da região. Eles já foram encaminhados de volta para suas casas e não houve necessidade de providenciar abrigamento temporário. A STPD está atuando junto ao MTE e ao MPT para liberação dos valores emergenciais a que eles têm direito (seguro-desemprego), bem como para devido pagamento das verbas rescisórias completas”.

Nota da Federarroz

“A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, vem, a público, tendo em vista seu compromisso irrestrito com o Estado Democrático de Direito e o respeito às Leis do país, sem prejuízo da missão de assegurar a segurança alimentar do povo brasileiro, externar o que segue.

Verifica-se a divulgação, por meio de canais de comunicação e veículos de imprensa, que, em operação organizada por órgãos estatais, se procedeu à identificação de pessoas laborando, ‘em área rural do Estado, ‘em desrespeito às regras trabalhistas vigentes e em condições análogas à escravidão’.

Com efeito, a Federarroz, entidade que representa os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, Estado que é responsável por mais de 70% (setenta por cento) da produção nacional do cereal, ressalta que estará acompanhando as apurações decorrentes do caso concreto, de modo a colaborar com seus devidos esclarecimentos.

A par do exposto, os fatos narrados reclamam parcimônia, por parte dos órgãos de fiscalização, imprensa, sociedade civil, entre outros agentes envolvidos, na medida em que, tendo em vista o ordenamento jurídico brasileiro, o possível não cumprimento de regras trabalhistas vigentes não culminam, necessariamente, na possibilidade de enquadramento dos fatos como ‘análogo a escravidão’, vez que a Legislação e a jurisprudência pátria exigem o preenchimento de requisitos específicos para a configuração efetiva da previsão legal e, por conseguinte, para punição dos respectivos responsáveis.

A Federarroz reitera os compromissos da lavoura de arroz do Estado do Rio Grande do Sul com a construção de um país e uma sociedade livre, justa e solidária, mediante o desenvolvimento e compatibilização dos aspectos econômico, sociais e ambientais, como a forma de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

