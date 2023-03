Resort em parque aquático em São Pedro abre 250 vagas de emprego; veja como se candidatar

As oportunidades são para hotelaria, manutenção e conservação, recreação, alimentos e bebidas, operação e administrativo. Parque aquático oferece 250 oportunidades em São Pedro

O lançamento de um resort dentro de um parque aquático em São Pedro (SP) abriu cerca de 250 vagas de emprego. Os interessados já podem se candidatar – Leia mais abaixo.

As oportunidades são para as frentes de hotelaria, manutenção e conservação, recreação, alimentos e bebidas, operação e administrativo de diferentes níveis. São 200 vagas diretas no São Pedro Thermas Resort e mais 50 novos postos que o parque aquático irá acrescentar para acompanhar o volume de turistas esperado com o lançamento do empreendimento.

É estimado também, que de forma indireta através de fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, ainda sejam criadas em torno de 100 vagas.

Resort no Thermas Water Park abre 250 vagas de emprego

Divulgação/Thermas Water Park

Com as ampliações do Thermas Water Park e o funcionamento do Resort, o número de visitantes deve aumentar significativamente, segundo estimativa do empreendimento. A expectativa é receber cerca de 1 milhão de turistas em 2023.

Como se candidatar

Os interessados nas vagas podem realizar o cadastro pelo site. Veja o passo a passo:

Acessar o site: http://www.thermas.com.br

Ir em “Menu” e depois em “Trabalhe conosco”

Preencher com os dados pedidos e cargo de interesse

Anexar o currículo no formado PDF

Segundo o Thermas, as contratações vão ser realizadas ao longo do ano.

Divulgação/Thermas Water Park

Resort

Em uma área de 31,8 mil metros quadrados serão construídos quatro prédios de cinco andares com 465 apartamentos mobiliados.

Além disso, numa área de lazer exclusiva, haverá lobby, restaurante, parques aquáticos para adultos e crianças, ofurôs, espaço kids, playground, academia, saunas seca e úmida, SPA, salas de massagem, hidromassagens, bares, PUB e Trattoria, conveniência, cinema, salão de jogos, mirante e piscina coberta e aquecida.

A previsão é inaugurar em março a primeira etapa com 271 apartamentos, e o grupo já estuda o investimento de ampliação do empreendimento.

