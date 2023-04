Ressaca faz mar de Imbé invadir calçadas

Segundo Climatempo, aviso de ressaca no Litoral continua neste domingo (2) e na segunda-feira (3). Mar invadiu calçadas em Imbé

Uma forte ressaca fez com que o mar em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, invadisse as calçadas no sábado (1º) e no domingo (2). Segundo a Climatempo, um ciclone extratropical está sobre o oceano, próximo do litoral do estado e do Uruguai. As ondas devem chegar a 2,4 metros no domingo.

Ainda há aviso de ressaca nesta segunda-feira (3), conforme a Climatempo.

Apesar de as ondas terem invadido as calçadas em Imbé, o Corpo de Bombeiros não atendeu nenhuma ocorrência.

A Marinha do Brasil emitiu nota informando sobre a ocorrência de ressacas na faixa litorânea do estado. Ao sul de São Francisco do Sul, com ondas de até 4,0 metros, do dia 1° até a noite do dia 2 de abril e de Rio Grande até Florianópolis (SC), com ondas de direção Sul a Sudeste, com altura de até 3,0 metros, entre as noites dos dias 2 e 3 de abril. Veja nota completa abaixo.

A presença do ciclone extratropical também fez com que as temperaturas caíssem. Na segunda-feira, elas devem ter grande oscilação no estado, já que o amanhecer é frio na maioria das regiões e durante a tarde, os termômetros devem chegar aos 30ºC.

Temperaturas mínimas na segunda

São José dos Ausentes: 6°C

Cambará do Sul: 8°C

Soledade: 8°C

Bom Jesus: 9°C

Capão Bonito do Sul: 9°C

Caseiros: 9°C

Gentil: 9°C

Machadinho: 9°C

Muliterno: 9°C

Pejuçara: 9°C

Temperaturas máximas na segunda

Novo Tiradentes: 35°C

Vicente Dutra: 34°C

Quevedos: 34°C

Porto Xavier: 34°C

Porto Lucena: 34°C

Pinhal Grande: 34°C

Tunas: 33°C

São Nicolau: 33°C

São Borja: 33°C

Santa Rosa: 33°C

Nota da Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil participa que a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul (RS) e do Rio de Janeiro (RJ), provocando ressaca ao longo da costa, conforme descrito a seguir:

Ao sul de São Francisco do Sul (RS), com ondas de até 4,0 metros, do dia 1° até a noite do dia 2 de abril;

Do Rio Grande (RS) até Florianópolis (SC), com ondas de direção Sul a Sudeste, com altura de até 3,0 metros, entre as noites dos dias 2 e 3 de abril;

De São Francisco do Sul (SC) a São João da Barra (RJ), com ondas de direção Sudoeste a Sul, com altura de até 3,5 metros, da noite do dia 1° até a manhã do dia 3 de abril; e

De Santos (SP) a São João da Barra (RJ), com ondas de direção Sul a Sudeste, com altura de até 3,0 metros, entre as manhãs dos dias 3 e 4 de abril.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link https://www.facebook.co/sevicometeorologicomb/, ou por meio dos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR), respectivamente. Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente http://www.marinha.mil.br Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e de esporte e recreio.

