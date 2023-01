restaurante-pega-fogo-e-mobiliza-corpo-de-bombeiros-em-ubatuba,-sp

Fogo queimou cerca de 50 metros quadrados das dependências do comércio; agentes utilizaram 6 mil litros de água para conter as chamas. Restaurante pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em Ubatuba

Divulgação

Um restaurante pegou fogo na madrugada desta terça-feira (24) no Centro de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

O comércio fica na Rua dos Pescadores e foi atingido pelas chamas por volta de 1h54. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegarem no local encontraram o restaurante ainda incendiado.

O fogo foi extinto pelos agentes com a utilização de cerca de 6 mil litros de água. Ao todo, aproximadamente 50 metros quadrados foram queimados.

Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido. Até a manhã desta terça-feira não se sabia o que originou o incêndio.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Ufficio Stampa