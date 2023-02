Restaurante vira abrigo e oferece refeições de graça para sobreviventes da tragédia que devastou São Sebastião

O estabelecimento fica próximo à Vila Sahy, local mais atingido pelas chuvas históricas que atingiram o município no último fim de semana. Até o momento, 54 pessoas morreram. Restaurante de São Sebastião vira abrigo e oferece refeições de graça após tragédia que devastou cidade

A tragédia que devastou São Sebastião (SP) no último fim de semana formou uma corrente de solidariedade e tornou necessária a ajuda da própria comunidade para recuperar a cidade e, principalmente, cuidar dos sobreviventes do temporal histórico, que deixou 54 mortos e milhares de desabrigados ou desalojados.

Além do Instituto Verdescola, que tem abrigado corpos e tratado as vítimas, um restaurante que fica na Barra do Sahy, região mais atingida pelas chuvas, dá exemplo de solidariedade e amor ao próximo.

O estabelecimento, chamado ‘Pimenta Rosa’, decidiu abrigar as famílias que perderam tudo e oferecer refeições gratuitas desde o último domingo (19), quando os estragos começaram.

O local é administrado por uma família local e segundo um dos donos do restaurante, Lucas Abreu, não houve um planejamento, a ação começou e aconteceu de forma natural, para ajudar quem precisa.

“A chuva começou no sábado à noite, quando ainda tínhamos clientes durante o jantar. O temporal foi tão forte que muitos não conseguiram sair e precisaram passar a noite aqui. Tudo foi rápido, então ficamos ilhados com clientes”, contou.

A partir de então, tudo piorou. De acordo com o Lucas, entre às 4h e 5h da madrugada de domingo, as casas e instalações do bairro começaram a desabar e um dos únicos abrigos seguros passou a ser o restaurante.

“Nós não fomos atingidos. Não tivemos nenhum prejuízo físico e não perdemos internet. Então muitas pessoas começaram a ir até nós para usar a rede e se comunicar com parentes. Também tinha gente que perdeu tudo e acabou ficando”, narrou.

Na segunda-feira (20), primeiro dia depois da tragédia, cerca de 300 pessoas estavam no restaurante. Aos poucos, o número foi diminuindo, até que agora dois funcionários continuam no local. Mesmo assim, o espaço continua disponível.

Além de estar funcionando como abrigo, o estabelecimento tem oferecido refeições de graça a quem precisa. Por dia, são servidos cerca de 300 pratos entre almoço e jantar.

“Estamos fazendo marmitas de graça. Muita gente tem precisado. Algumas conseguiram deixar a cidade, foram para a casa de parentes, mas tem muitas perderam tudo e vão demorar para se recuperar” , analisou.

Apesar de não ter tido prejuízos, o Lucas explica que não tem sido fácil passar por isso.

“Estamos em choque psicologicamente, mas precisamos estar fortes para ajudar quem realmente precisa. Vários casos nos chocaram. Não tem sido fácil”, disse.

Sexto dia de resgate

Equipes de resgate prosseguem nesta sexta-feira (24) a busca por vítimas após o temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. O balanço da Defesa Civil aponta 54 mortes (53 em São Sebastião e 1 em Ubatuba).

Nesta manhã, o coronel Henguel Pereira, da Defesa Civil, informou que, com as buscas ao longo da madrugada, o número de mortos subiu para 54.

Segundo o governo estadual, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. As vítimas 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças. Os demais ainda aguardam perícia e identificação.

Seis dias após a tragédia, ainda há dezenas de desaparecidos. Na última divulgação do governo estadual, cerca de 30 pessoas estavam desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil, há mais de 4 mil desalojados ou desabrigados.

Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguem com as buscas de forma ininterrupta, ao longo da madrugada. A ação é reduzida ao longo da noite e pela manhã a equipe é reforçada.

Os trabalhos de buscas acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila Sahy, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia e Juquehy.

