restelli-e-ranuzzi-sono-preziosi

Restelli 6,5 (i 28’ 14 da due, 34 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse). Un contributo importante, soprattutto con due triple nel terzo quarto e anche a rimbalzo dove cerca di farsi sentire spesso e volentieri. Qualche minuto in più in certi frangenti non sarebbe stato male.

Fazzi 6,5 (in 14’ 23 da due, 01 da tre, 2 assist). Paga qualcosa a livello fisico ma non si tira indietro, sia quando c’è da sporcarsi le ginocchia dietro, sia quando serve inventare qualcosa in attacco.

Barbieri sv (1’ nel finale di terzo quarto).

Ranuzzi 6,5 (in 32’ 28 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, 10 rimbalzi, 5 perse). Una pedina preziosa sotto canestro e perno importante in attacco, dove però si divora la palla del pari nel finale. L’intesa con Cusenza sembra già positiva.

Corcelli 6,5 (in 20’ 24 da due, 27 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi). L’aria elettrica del derby gli si addice e punge subito appena entrato, dando il suo fino all’uscita dal campo per il guaio al ginocchio destro.

Marangoni 6,5 (in 13’ 11 da due, 01 da tre, 02 ai liberi). Dopo quella di Cervia disputa un’altra gara dal buon impatto, mettendo in primis tanta intensità sul campo.

Cusenza 6 (in 29’ 24 da due, 04 da tre, 36 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 assist, 4 falli subiti). L’entusiasmo non gli manca e si vede. Mette energia ma c’è anche qualche errore di troppo al tiro, tra cui tre liberi di fila in un finale che poteva girare diversamente.

Tognacci 5,5 (in 21’ 13 da due, 03 da tre, 2 rimbalzi). L’impatto offensivo del riminese doveva essere diverso in una serata in cui ha avuto i tiri per chiuderla. Nel computo anche l’infrazione di 5’’ sulla rimessa alla fine.

Montanari 6,5 (in 27’ 37 da due, 23 da tre, 23 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 falli subiti). Si butta con decisione nella difesa faentina e spesso è premiato. Due triple e 8 punti nel terzo quarto sono preziosi, ma nel finale il libero fallito pesa tanto.

Trentin 5 (in 15’ 13 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi). I due falli in avvio lo condizionano e da lì ne esce una prova sottotono che prosegue anche nel resto della gara.

l. m.

Vittorio Ferla