Restyling del Ceravolo, Fiorita: “Ci sarà il tempo per fare i lavori necessari”

Un clima di festa che ha coinvolto tutta la città di Catanzaro, e non solo. È ancora tanta l’emozione nella ‘città dei tre colli’ per una promozione voluta sin dall’inizio e meritata ampiamente per quanto visto in campo nell’arco della stagione.

Il primo cittadino, Nicola Fiorita, è intervenuto ai microfoni della Tgr Calabria facendo anche il punto sulla questione stadio. “È bello vedere una città che torna a sorridere, ne avevamo bisogno. Speriamo che i soldi promessi (LEGGI QUI, ndr) arrivino presto. Presumibilmente, avremo il tempo per fare solo i lavori necessari a giocare la serie B: illuminazione, terreno di gioco, sale VAR, sale antidoping e magari anche l’interramento delle panchine. Non possiamo sbagliare e sprecare risorse pubbliche. Per questo, vorremmo far partire una progettazione complessiva di un nuovo stadio. Siamo pronti a ospitare i tifosi da tutta Italia, a tornare nel calcio che conta e a sognare insieme a una società forte e solida”.

