Resultado da Dia da Sorte: Aposta de São João da Boa Vista acerta 7 números e ganha R$ 359,4 mil

Aposta de Araras acerta seis números na Timemania e fatura prêmio de R$ 32,4 mil. Aposta de Sao Carlos ganha R$ 6,5 mil na Dupla Sena. Bilhete volante loteria dia de sorte

Marcelo Brandt/G1

Uma aposta de São João da Boa Vista (SP) acertou sozinha todas as sete dezenas da loteria Dia da Sorte do concurso 730, sorteado no sábado (11) e faturou R$ 359.455,19. (Veja também abaixo ganhadores da região na Timemania, Duplasena, Lotofácil e Mega-Sena.)

O jogo foi feito na lotérica Big Sorte, ña Vila Zanetti.

Os números sorteados foram: 02 – 05 – 06 – 12 – 14 – 16 – 28 e o mês foi Julho.

Neste mesmo sorteio, uma aposta de São Carlos, feita na lotérica Luchesi, acertou seis números e irá receber R$ 2.329,04.

A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (14) é pagar R$ 150 mil.

Timemania

Aposta de Araras acerta seis números e fatura prêmio de R$ 23 mil na Timemania

Ana Marin/g1

Um jogo de Araras (SP) foi uma das quatro apostas que acertaram seis das sete dezenas sorteadas no concurso 1.909 da Timemania, realizado no sábado (11), e faturou R$ 32.439,87.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples com dez números foi realizada na lotérica Araras da Sorte .

Os números sorteados foram: 05 – 09 – 30 – 56 – 63 – 67 – 75. E o time do coração sorteado neste concurso foi a Londrina.

Ninguém acertou os setes números. O próximo sorteio da Timemanina ocorre na terça-feira (14) com o prêmio estimado em R$ 5,9 milhões.

Dupla Sena

Dupla-sena

Divulgação

Uma aposta de São Carlos acertou cinco números no segundo sorteio do concurso 2.492 da Dupla Sena, realizando no sábado (11) e ganhou R$6.493,28.

A aposta foi feita na lotérica Episcopal.

Os números sorteados foram:

1º sorteio – 14 – 29 – 41 – 44 – 46 – 49

2º sorteio – 07 – 28 – 39 – 43 – 48 – 50

Não houve ganhadores dos prêmios principais, que acumularam e tem previsão de pagar R$ 600 mil no próximo sorteio, na terça-feira (14).

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Um bolão de Caconde, e apostas simples de São Sebastião da Grama e Tapiratiba acertaram 14 dos 15 números do concurso 2.760 da Lotofácil, sorteado no sábado (11), e ganharam R$ 1.066,23 cada.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta de Caconde foi feita na lotérica Batana, a de São Sebastião da Grama na lotérica Gramense e a de Tapiratiba na lotérica Premiada.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23.

O prêmio principal foi dividido por seis apostas que irão ganhar R$ 878.289,81 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre na segunda-feira (13) com estimativa de prêmio de R$ 1,5 milhão.

Mega Sena

Apostadora pega bilhete da Mega-Sena em casa lotérica

Reprodução/RBS TV

Dois jogadores de Araraquara, dois de Pirassununga, um de Araras, um de Porto Ferreira e um de São Carlos, que apostaram sete números, acertaram quatro das seis dezenas sorteadas no concurso 2.572 da Mega-Sena, deste sábado (11), e ganharam R$ R$1.820,25 cada.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 07 – 15 – 22 – 24 – 50

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas apostas foram realizadas nas seguintes lotéricas:

Araraquara – as duas na lotérica 36

Araras – lotérica Bolão da Sorte

Pirassununga – lotéricas Coluna Um e Prime

Porto Ferreira – lotérica Ferreirese

São Carlos – Loto Expressa

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio está acumulado em R$ 16 milhões para o próximo sorteio.

Outras 63 apostas simples feitas com seis números feitas em 22 cidades da região acertaram quatro números e irão receber R$ 606,75. Veja as cidades:

Aguaí – 1 aposta

Águas da Prata – 2 apostas

Araraquara – 13 apostas

Araras – 6 apostas

Brotas – 1 aposta

Conchal – 2 apostas

Descalvado – 1 aposta

Ibaté – 2 apostas

Itirapina – 3 apostas

Leme – 2 apostas

Matão – 4 apostas

Mococa – 1 aposta

Pirassununga – 3 apostas

Porto Ferreira – 2 apostas

Ribeirão Bonito – 1 aposta

Rio Claro – 4 apostas

Santa Rita do Passa Quatro – 1 aposta

São Carlos – 8 apostas

São João da Boa Vista – 3 apostas

São José do Rio Pardo – 1 aposta

Tambaú – 2 apostas

Tapiratiba – 1 aposta

Vittorio Rienzo