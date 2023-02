Resultado da Lotofácil: aposta de Araraquara acerta 14 números e ganha prêmio de R$ 2,4 mil

Apostas de Descalvado, Itirapina, Mococa, Porto Ferreira, Rio Claro, São Carlos, São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo (SP) ganharam R$ 831 cada. Aposta de Cachoeira Paulista fatura mais de R$ 370 mil na Lotofácil

Foto: Marcelo Brandt/g1

Uma aposta simples de 17 números de Araraquara (SP) feita pela internet acertou 14 das 15 dezenas do concurso 2.749 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira (27), e ganhou R$ 2,4 mil.

Outra aposta da cidade com 16 números feita na Lotérica 36 foi premiada com R$ 1,6 mil.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Caixa Econômica Federal, nove apostas de oito cidades da região também acertaram as 14 dezenas e ganharam R$ 831 cada (veja a relação abaixo).

O prêmio principal saiu para Manaus (AM) e Campina Grande (PB). Cada apostador vai receber R$ 779 mil.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta terça-feira (28) com estimativa de prêmio em R$ 5 milhões.

Confira as cidades que acertaram 14 números:

Descalvado – Sorte Forte

Itirapina – Brilho da Sorte

Mococa – Parada da Sorte

Porto Ferreira – aposta feita pela internet e na Lotérica Central

Rio Claro – Lotérica Cervezon

São Carlos – Lotérica Já Lucrei

São João da Boa Vista – Big Sorte São João

São José do Rio Pardo – Rio Pardo Lotérica

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta simples é de R$ 2,50.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano