Resultado da Lotofácil: apostas de São Carlos e mais três cidades ganham R$ 1,3 mil cada

Prêmio principal saiu para Taio (SC) e Suzano (SP). Cada apostador vai receber R$ 869 mil. Apostas de São Carlos e mais três cidades ganham R$ 1,3 mil cada na Lotofácil

Ana Marin/g1

Apostas de Boa Esperança do Sul, Casa Branca, Divinolândia e São Carlos (SP) acertaram 14 das 15 dezenas no concurso 2.733 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira (6), e ganharam R$ 1,3 mil cada.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta de Boa Esperança do Sul foi feita na Lotérica Esperança e a de Casa Branca na Lotérica Jogo Rápido. Já a aposta de Divinolândia foi feita na Lotérica Santa Rita e a de São Carlos foi realizada pela internet.

O prêmio principal saiu para Taio (SC) e Suzano (SP). Cada apostador vai receber R$ 869 mil.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta terça-feira (7) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Como jogar

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da ‘surpresinha’, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da ‘teimosinha’.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano