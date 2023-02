Resultado da Lotofácil: bolão de Pirassununga acerta 14 dezenas e fatura R$ 3,4 mil

Bolão de Araraquara faturou R$ 2,2 mil. Outras quatro apostas da região, também foram premiadas. Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Um bolão de Pirassununga (SP) acertou 14 dos 17 números apostados no concurso 2.730 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira (2), e faturou R$ 3,4 mil.

Outro bolão, de Araraquara (SP), também acertou 14 dezenas das 16 apostadas e ganhou R$ 2,2 mil.

A aposta que ganhou o maior prêmio foi feita na Lotérica Morumbi. Já a aposta de Araraquara foi realizada na Lotérica Zebrão.

Os números sorteados foram: 02 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

Outras quatro apostas simples, das cidades de Araraquara, Ibaté, Matão e São Carlos (SP), faturaram R$ 1,1 mil cada após acertarem 14 de 15 números apostados no concurso.

Os jogos foram feitos, respectivamente, nas Lotéricas Vila Xavier, Central de Ibaté, Buscardi e Premium.

O prêmio principal saiu para Ubá (MG), Belém (PA) e Maricá (RJ). Cada apostador vai receber R$ 1.684.518,54

O próximo sorteio será nesta sexta-feira (3). O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta simples é de R$ 2,50.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Vito Califano