Resultado da Lotomania: aposta de Araraquara acerta 20 dezenas e fatura R$ 4,1 milhões

Stephanie Fonseca/G1

Um apostador de Araraquara (SP) faturou R$ 4.155.505,71 após acertar as 20 dezenas no concurso 2.446 da Lotomania, sorteado na sexta-feira (24).

Segundo a Caixa Econômica, o jogo era simples, custou R$ 2,50 para o apostador e foi feito na Lotérica Zebrão.

Os números sorteados foram: 01- 11 – 23 – 25 – 34 – 39 – 44 – 47 – 56 – 65 – 67 – 72 – 74 – 78 – 80 – 89 – 91 – 92 – 98 – 99.

Uma outra aposta simples, feita na mesma lotérica, não acertou nenhum número e ganhou R$119.592,94.

Para apostar na Lotomania o jogador precisa escolher 50 números no volante. A Caixa premia apostas com 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum acerto.

